35 años de un legado que nos habla de futuro

El 30 de Octubre de 1983 decidimos el proyecto de Nación que queríamos para nuestro futuro. Raúl Alfonsín nos propuso a través de sus libros, sus declaraciones y sus discursos, la tarea de construir una democracia participativa con compromiso social. Nos dijo claramente que la democracia no es sólo un sistema para elegir gobernantes, sino una filosofía de vida, que se satisface cuando puede garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas, el respeto por los derechos y garantías y los insumos básicos para una vida digna. Esa democracia, debe cumplir también con otros prerrequisitos, la vigencia del Estado de derecho, y el imperio de la ley y la ética pública para legitimarse ante la sociedad. "El rezo laico" de Alfonsín, que fue su legado, predica una sociedad solidaria, en la que el dialogo debe ser el mecanismo para superar las diferencias, con respeto a todas las ideologías y posiciones políticas, sin discriminación de las minorías, y en la que el humanismo fuera el eje central. Lamentablemente, 35 años después, hemos retrocedido profundamente. Hoy padecemos una sociedad fracturada, en la que, la confrontación reemplazó al dialogo, se demoniza a las personas pobres, a las extranjeras y a las diferentes, donde la construcción colectiva ha sido reemplazada por proyectos personales o de grupos de interés y la especulación da mejor fruto que el trabajo, siendo quienes menos tienen la variable de ajuste. Seguramente estamos lejos de ser personas dignas herederas de su legado, si como radicales seguimos proyectos que nada tienen que ver con la Argentina que soñó Raúl. No tenemos derecho a la nostalgia, tenemos la responsabilidad de generar la esperanza. Son tiempos difíciles, en los que todo es confrontación y sálvese quien pueda. Pero nuestra tarea es generar la nueva agenda que levante las banderas de la solidaridad, la democracia con sentido social, la ética y el desarrollo equitativo. Raúl, desde el pasado nos habla del futuro, porque esta sociedad no lo tiene si no abreva en aquellas convicciones y principios mirando hacia adelante. Alberto Giordanelli, Diputado Provincial UCR – Mandato Cumplido

