Cambiemos consideró positiva la aprobación del traspaso de región del PAMI local

04/nov/2018







Los concejales oficialistas hicieron hincapié en que las prestaciones de salud para los jubilados y pensionados actualmente en Luján, seguirán siendo las mismas que antes eran en San Martín. En la primera sesión de noviembre del HCD, se aprobó el traspaso de región del PAMI local de la 8 de San Martín a la 32 de Luján, lo que los concejales de Cambiemos Carlos Cazador, Luis Gómez, Romina Buzzini y Diego Lis lo consideraron como "muy positivo". La convalidación del decreto que dispone la suscripción con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados del contrato para prestaciones ambulatorias, sanatoriales y de alta complejidad se sancionó por la afirmativa de los ediles oficialistas y la abstención de los opositores. En conferencia de prensa, Buzzini agradeció la actitud de sus pares de otras bancadas y explicó que "sus argumentos fueron utilizados políticamente. El cambio de la UGL para los afiliados de la obra social no fue una decisión directamente del intendente Sebastián Abella, sino que fue una resolución del director Nacional de PAMI, Sergio Cassinotti, quien dispuso por cuestiones territoriales que Campana pertenezca a Mercedes, tal como lo fue históricamente". La legisladora también hizo hincapié en que las prestaciones continúan funcionando óptimamente y enfatizó que "esta modificación no perjudicará a los jubilados y pensionados, ya que los estudios están garantizados con la misma calidad de servicio pero en otros centros de salud". Por último, Buzzini sentenció: "La actitud política que toma la oposición deja a las clara que intentan imponer un modelo al que la gente de nuestro país le dijo basta".

Gómez, Buzzini, Lis y Cazador explicaron que esta modificación no fue por decisión del Intendente





