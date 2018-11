"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

Padre Fabris Cuantas cosas para contar de la vida de mi familia en esta ¡Querida Parroquia Santa Florentina! Abuelos Italianos muy creyentes y practicantes, trabajando continuamente en distintas Instituciones que existían en aquella lejana época. Padres que luego siguen su ejemplo y podemos decir que mi mamá Doña María, fue la "1º Manzanera". Ella reunía a todas sus amigas de la Acción Católica, de la Congregación del Santísimo Sacramento, Sagrado Corazón, etc. formaban grupitos de a dos y después de dividir "el pueblo" en cuadras, salían a visitar casa por casa con una libreta y solicitaban una limosna (0.50, $1.etc) para por ejemplo: preparar los pancitos de San Roque. En la libreta anotaban las casas que colaboraban y luego de la fiesta y bendición de los panes le llevaban un pancito a cada hogar de los visitados Así también, mi papá, Don Ángel, con sus amigos Pepe y Pepín repartían los pancitos entre los enfermos del Hospital, Clínica y Maternidad. Fue toda mi familia desde abuelos, padres e hijos fuimos miembros activos de la A.C.A. y siempre muy unidos a los sacerdotes Padre Ferreyra, Padre Roza, Padre Luis, a quien mi papá llevaba los "Primeros Viernes" a llevar la comunión a un grupo de enfermos que estaban en una "listita" que cada vez se ampliaba más. Hay muchas cosas para contar de esa vida siempre unida a la vida parroquial y a la ayuda permanente de nuestros queridos sacerdotes, pero lo dejaremos para otra ocasión. Pero algo más deseo agregar. Cuando se amplió el viejo templo parroquial, se construyó la nave que daba sobre Sarmiento y se dedicó a la Virgen de Luján, el constructor de esa ampliación fue mi suegro Ivone Sartor padre que era maestro mayor de obra y cuyo nombre quedó grabado en la pared exterior, pero no recuerdo en qué año. En la famosa foto de la vieja Parroquia que está en todos lados y en muchas casas (en la mía está) hay en el frente una camioneta que perteneció a mi suegro y que mi esposo, Ivone Sartor, la usaba siempre y él también está en ese grupo de personas que están en la puerta Bueno ahora sí es el final de esta parte de tantos recuerdos tan agradables e importantes para mí. Lydia Muchísimas gracias Lydia por tu valioso aporte en la reconstrucción de la memoria de nuestra comunidad eclesial. ENVIAR LAS COLABORACIONES A: Pastoral de la comunicación Catedral Santa Florentina - 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

AMPLIACIÓN DEL TEMPLO ORIGINAL DE SANTA FLORENTINA





ALTAR DE LA VIRGEN DE LUJAN A LUIS ANGEL FABRIS Padre Luis así se llama un apodo tiene también como Pirulo lo conocen aquellos que lo quieren bien. Es el cura de Campana ese hombre bonachón que vive su sacerdocio con toda dedicación. Tiene genio y es chinchudo cuando los fieles preguntan cosas que deben saber el horario de las misas o algún otro menester. De Escobar nos lo pasaron muchos años hace ya y en Campana lo aceptaron por su manera de actuar. Es vértebra de los Cursillos quien lo puede ya dudar Pirulo tiene un idilio con eso e" la Cristiandad. Él vive en una pobreza que es digna de imitar si alguna vez tira la manga es pa" poder ayudar. Entre sus obras salientes una hay que destacar la fiesta del Jubileo cada año a celebrar. En esta fiesta se agrupan los que novios fueron ya y ahora con 25 y 50 no se dejaron de amar. Sos presbítero y monseñor título que jamás ostentas si alguno así te nombra bromeando, una cachetada le das. Es muy grande tu modestia que raya la timidez pero ante la injusticia te alzas con valor y altivez. Seguí Fabris en esta senda con toda dedicación modelando tu carácter alcanzarás salvación. Perdóname el consejo que mi conciencia te da lo hago porque te aprecio sin ser esto novedad. Padre Fabris te dedico estas rimas mal labradas lo hago porque predicas virtudes que parecen ya, gastadas. JOSÉ CORREA 29-12-1989 ¡Muchas Gracias Tato!

Semblanzas entre hermanos:

Y el trabajo venía de mucho antes...

125 Aniversario de la creación de la Parroquia Santa Florentina

