Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni (Octava parte)

Pordenone - 25 de febrero de 2017

Pregunta: ¿Qué puede ser más grave que inducir a un elegido, hasta incluso a ti Giorgio, a perder la fe y así terminar perdiéndose?

Giorgio: Satanás apunta a convencernos de que Dios no existe, no está de nuestro lado sino del lado de los poderosos, de los ricos, de los ganadores, de los campeones, de los talentosos, de los príncipes, de los reyes. ¡No de los débiles, ni de los últimos, de los perseguidos, no está del lado de quienes buscan la Verdad! ¡Y llegó casi a convencerme! A veces me dirijo al Consolador y le digo: "-Padre mío ¿hacia dónde estás mirando? ¿A quién estás protegiendo? ¡Te hago la guerra!" Es así como se puede perder un elegido. El Padre no me responde pero me muestra a Su Hijo y entonces digo: "-Creo en Ti Padre, porque Tu Hijo ha venido, de lo contrario no sería amigo Tuyo". ¡En los billetes de un dólar hay una inscripción que dice "en Dios confiamos" y me pregunto cómo puede ser que Él bendiga a esa Nación, veo a los niños que son violados y a un Dios que permite que lo hagan! Entonces Él no me responde... y me muestra a Su Hijo: entonces ahí creo, ya que Jesús era amigo de los pobres, de los perseguidos, era enemigo de los poderosos, odiaba a los ricos. ¡Este es el Dios que yo quiero!

El Padre no ha dicho que regresaría, se abstuvo de hacerlo, pero Jesús de Nazaret si lo hizo. Yo tengo confianza en este joven porque Él ha dado la vida. Dios no ha dado la vida por nosotros, se quedó en Su hermosa ermita pero el Hijo, otra parte de Dios, lo hizo.

Con estas metáforas quiero haceros entender que no me dejo engañar por Satanás. ¡Jesús Cristo será siempre mi punto de referencia en este mundo, inclusive si llegara a renunciar a esta Obra jamás traicionaré a Cristo! Él es nuestro amigo y lo ha demostrado. ¡Quiero que Jesús regrese, no que regrese Su Padre, porque a Él no lo conozco y se que regresará y hará justicia! Yo he visto a Jesús gritar: "¡Ay de vosotros escribas y fariseos!..." ¡Este es mi Dios! ¡Jesús no intentó entablar un pacto con Caifas sino que dio la vida por mi y yo quiero dar la mía por Él! ¡No podemos traicionarlo! Cuando tengo días oscuros me enojo con Dios, jamás con Jesús. Jamás dudé de Cristo, ni siquiera he insultado a la Santa Madre que es el Amor perfecto, misericordioso. ¡Ni siquiera pronuncio el nombre de la Virgen porque siento que doy asco! En cambio el Padre Adonay recibe muchos insultos de mi parte, Jesús, que es el Amor más grande de todos los Amores, no. Estas metáforas (de Giorgio) quieren dar a entender que no se puede llegar a Dios si no es a través de Jesús Cristo.

Pregunta: En el Antiguo Testamento una de las plagas que azotaron a los egipcios fue el exterminio de los primogénitos ¿quién desencadenó este drama?

Giorgio: Todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento lo hizo a través de las Fuerzas de la Naturaleza. Cuando Dios dio la orden de matar a los niños ese no era mi Dios. Si el Padre actúa utilizando las Fuerzas de la Naturaleza es diferente de lo que ocurre a través de la espada del hombre. Si pensamos en que de todos modos todo viene de Él, esa es otra cosa. Nosotros tenemos que comprender la metodología de Dios, que es el Padre de todos, hasta inclusive de Satanás. Entonces si le permite hacer ciertas y determinadas cosas significa que está llevando a cabo un proyecto tan amplio que para nosotros no es tan claro. No tenemos que odiar a Satanás sino combatirlo. Estamos con Cristo pero: "-¡Señor, hágase Tu voluntad!" Cuando le pregunto al Padre cuál es el motivo por el cual permite que todo esté tan mal Él no me responde ya que siente pena por mi y sabe que no comprendería Sus Planes Cósmicos. ¡Se que admira muchísimo mi sed de Justicia y anota mi nombre en Su Libro Eterno, pero el Padre no me explica porqué permite que exista el mal, a mi lo único que me dice es que tengo que combatirlo y nada más! Cristo, Su Hijo, regresará y pondrá todas las cosas en su lugar.

En lo que respecta al Viejo Testamento no tenéis que confiar en los ejecutores de Dios que mataban a los niños con la espada. Tenéis que confiar en ese Padre que eleva las aguas de los Océanos, que provoca terremotos, o que manda virus naturales que matan. A este Dios le tenemos que decir: "¡Eres Tu Señor, perdónanos!"

Continúa el próximo domingo.

