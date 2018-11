Publicidad Florencia es la novia que todo artista desearía tener. Su belleza única conquistó el mundo, como epicentro cultural de Europa en el Medioevo y en el Renacimiento. Visitar hoy Florencia es sinónimo de visitar la ciudad del Arte y de los Medicis, de la Venus de Botticheli y El David de Miguel Ángel. Desde la Florencia del quattrocento, con sus grandes innovaciones artísticas, la ciudad más vanguardista de las artes; estas tendencias pasaron a Roma y de Roma se difundieron por toda Europa. Del mecenazgo de los Medici son las extraordinarias colecciones de arte que podemos disfrutar hoy en sus museos, lo más señorial de la arquitectura de esta ciudad; como decíamos antes, en un museo al aire libre, una ciudad preciosa a la que van a querer volver. Caminar por sus calles es como volver en la historia, pisando distintas épocas, saboreando lugares donde el tiempo parece haberse detenido, sitios que guardan historias maravillosas. Hay cientos de razones que justifican de sobra tomar un avión y dejarse caer unos días en esta ciudad maravillosa, elegida en más de una ocasión por prestigiosas revistas de viajes como uno de los destinos favoritos de los viajeros de todo el mundo y de todas las nacionalidades. Definitivamente por algo será. Más allá de los días que dispongan según el armado del viaje, intentaremos repasar que es imprescindible. Que ver y hacer durante una estadía en Florencia. Piazza della Signora: situado en el corazón de Florencia encontramos esta magnífica plaza cuadrada, habitada por los héroes de la mitología, como Hércules o Perseo, sujetando victorioso la cabeza de Medusa. Este fue el emplazamiento original de El David de Miguel Ángel, hasta que los trasladaron a la Galería de la Academia. Así que no se dejen engañar: la estatua que ven hoy es una réplica. Palacio Vecchio: La ciudad "floreciente", cuna del humanismo italiano, lo fue gracias a los Médicis, su poderío y su riqueza. El llamado también "Palacio del Pueblo" o "Palacio Ducal", alberga huellas de ese pasado esplendoroso, a través de salones tremendamente decorados, paredes y techos que en sí ya son obras de arte y esculturas, entre la que destaca en bronce de Judit de Donatello, una heroína liberando al pueblo de su tirano. La Galería de los Uffizi (Galería de los oficios): Es la pinacoteca por excelencia, la Venus de Botticheli es la estrella del recinto, obra donde emerge de las aguas como eterna diosa de la belleza. Por sus galerías también se pueden admirar cuadros de Miguel Ángel, Rafael o Piero Della Francesca. Una recomendación: para evitar las interminables colas que se forman desde temprano, las entradas se pueden reservar con antelación. La Puerta del paraíso: Revestido en mármol blanco y verde nos aguarda el edificio más antiguo de Florencia: el Baptisterio de San Giovanni, enfrente de la fachada de la catedral. Acá la joya es la Puerta del Paraíso, una recreación en dorado bronce de escenas del Antiguo Testamento. Presten bien atención a sus detalles: Lorenzo Ghiberti dedicó nada menos que 26 años de trabajo a confeccionar el portal, una locura realmente. La Catedral de Florencia: parte divertida de la ciudad. Ascender por esa interminable escalera de caracol hasta alcanzar la cima y admirar la ciudad desde este mirador, como si fuera una palomas que viven en el Campinile di Giotto (su torre campanario); es una de las experiencias inolvidables para hacer en Florencia. De esas que se recuerdan siempre. La Iglesia de la Santa Croce: Es el templo donde moran los eternos, esos que forman parte de la leyenda de Florencia y de la humanidad. Después de un poco de emoción, es tiempo de un silencioso paseo entre los sepulcros de personalidades históricas: Nicolás Maquiavelo, Dante, Rossini, Miguel Ángel, Galileo Galilei. Ver todos estos monumentos funerarios juntos impacta, sin dudas, eriza la piel, da casi la sensación que estuvieran sus espíritus dando vueltas por ahí. Puente Vecchio: Uno de los atardeceres más bonitos se ve en la ribera del río Arno, cuando el sol da en las tiendas de joyas del puente más antiguo de Florencia, reflejando destellos de luz sobre el agua. Cuenta la leyenda que hasta Hitler quedó con la boca abierta por su encanto, negándose a destruirlo cuando se retiraron de la ciudad, en aquel agosto de 1944. Palacio Pitti: Residencia oficial de los Grandes Duques de la Toscana. Es simplemente asomarse un poquito a esa vida de suntuosidad que exhiben sus habitaciones privadas, con exquisitos cuadros y tapices. A espaldas de esto, los Jardines de Bóboli: la zona verde más grande de la ciudad con grutas, fuentes, estatuas y un lago. Un palacio sacado de un cuento. Monasterio de San Marcos: De devoción pagana a religiosa: en este divino monasterio del S.XIII, se conservan casi intactas las celdas de los monjes que lo habitaban. Entre ellos, Fra Angelico. En su simple celda se pueden observar restos de los frescos que pintó, en teoría, ensayos de su Anunciación. Gastronomía: De lo que uno no se puede enamorar en Florencia es del grosero precio de los locales y restaurantes del centro. En cambio, en el barrio de San Lorenzo, universitario y un poco más alejado, encontrarán cálidas trattorías para comer una auténtica pizza o pasta italiana. Tagliatelle ai funghi, unos penne al pesto, un plato de gnocchi al pomodoro… tremendo. No obstante, guarden lugar para el postre. Pistaccio, nutella, mango, stracciatella… Si bien estamos acostumbrados a comer buen helado en la zona, de dejen de probar el helado florentino, una cremosidad y sabor que sólo puede hacer más dulce la estadía de Florencia. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Puente Vecchio: en la ribera del río Arno se encuentra el puente más antiguo de Florencia colmado de importantes tiendas de joyas, donde pueden verse los atardeceres más hermosos

Vuelos y Vacaciones:

Florencia

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: