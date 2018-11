Por el mundo

P U B L I C





Jorge Bader

Andando por allí, tuvimos oportunidad de ver algo de la experiencia del planeamiento colaborativo con la aplicación de lo que se conoce como la teoría comunicativa. La teoría comunicativa o interpretativa -como algunas veces es llamada- y que se ha ido construyendo desde los años setenta, se caracterizaría por reconocer y aceptar los siguientes supuestos: todo saber está construido socialmente y, por tanto, el conocimiento técnico y científico no es tan diferente del conocimiento práctico común; el conocimiento puede ser generado y transmitido por otros muchos medios además del análisis racional y sistemático como, por ejemplo, la narración u otros medios de expresión. Los individuos forman sus preferencias dentro de un contexto social, no de modo independiente; la gente tiene intereses y expectativas diversas y las relaciones de poder no se expresan únicamente a través de la distribución de los recursos materiales, sino también y sobre todo a través de una "dominación simbólica", de prácticas e ideas asumidas. Las políticas públicas dirigidas a organizar la coexistencia en espacios compartidos, para ser eficientes y responsables, necesitan recurrir a y compartir todos estos saberes; todo ello significa un alejamiento de las prácticas negociadoras competitivas en favor de una construcción de consenso en colaboración, de manera que se puedan desarrollar ideas con capacidad de duración, coordinar las acciones de los diferentes agentes y transformar los modos de hacer de manera significativa; en suma, la práctica urbanística está embebida en su contexto social y tiene la capacidad de poner en cuestión y de cambiar este contexto o, lo que es lo mismo, contexto y práctica no están separados sino, por el contrario, constituidos socialmente de forma conjunta. Sobre la base de estos conceptos las ciudades históricas, de Europa construyen su imagen en base a hechos socialmente consolidados. Las calles son dominadas por la circulación peatonal, los frentes de las viviendas se mantienen como un dato del valor histórico inmanente, y el vehículo se relega a sectores acotados con circulaciones exteriores al dominio peatonal, comercial o habitacional. La lectura que queda del análisis de la aplicación de los criterios de planificación colaborativa, se ven en los resultados de ciudades donde el orden y el respeto de los valores históricos va por sobre cualquier supuesta funcionalidad moderna. Las ciudades americanas basadas en cuadrículas ortogonales y proporciones concretas desarrolladas con prescindencia del paisaje, dan como resultado una interpretación matemática del urbanismo. Las ciudades históricas resultan en una expresión más humana, donde los valores de la naturaleza, la topografía y la percepción desde el hombre a pie, son datos centrales de un enfoque organicista. Se que son realidades distintas, y circunstancias diferentes pero no puedo dejar de extrapolar esta visión y compararla con las infinitas posibilidades que nos da a una ciudad como la nuestra con un increíble patrimonio natural, un río, una costa un sector natural inexplorado del bajo hasta Otamendi, para trabajar con esta visión interpretativa, pragmática y teórica en conjunto que nos permite revisar el verdadero destino de esos espacios a partir del debate ordenado y concertado. Me estoy llevando como imagen en esta visita a ciertos destinos históricos, de la acción concertada entre la visión pragmática de los políticos, la demanda social organizada y la ciencia aplicada por los teóricos del planeamiento en conjunción para lograr un resultado urbanísticamente saludable. Inevitablemente me surge una inquietud y una pregunta. ¿Cuándo llegará este criterio de acción a nuestra ciudad? Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Por el mundo

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: