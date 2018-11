Walter Otta: "Me quedo con la solidez defensiva"

El entrenador de Villa Dálmine habló en conferencia de prensa luego del empate sin goles ante Brown de Adrogué y destacó la importancia de mantener el arco en cero y que sus dirigidos intentaron con éxito lo que les pidió durante la semana. Fue un partido muy parejo -por momentos aburrido- el que protagonizaron Villa Dálmine y Brown de Adrogué en la noche del viernes. El local, que con este encuentro ya suma siete fechas sin poder conseguir la victoria, no pudo penetrar la barrera defensiva del rival que se plantó bien. Walter Otta hizo un breve análisis sobre cómo se dio el desarrollo: "La decepción de no poder haber ganado de local está, pero mirando lo positivo no me acuerdo ninguna situación de gol del rival. Es un rival muy duro con dos líneas de 4 muy marcadas que siempre se hace difícil". Durante los 90 minutos las jugadas de peligro escasearon por ambas partes y sobre esto Otta señaló: "Creo que el equipo intentó, más allá de alguna imprecisión deberíamos haber ganado. A pesar de no haber generado tanto en ataque tuvimos dos claras que no pudimos convertir. Me quedo con la solidez defensiva". El nuevo cuerpo técnico comenzó a trabajar con el plantel recién este lunes y tuvo pocos días de trabajo antes del debut, pero el director técnico destacó que los jugadores intentaron hacer lo que les pidieron y que por momentos lo llevaron a cabo a la perfección. Con respecto al planteo táctico que hacía Felipe De la Riva, Otta realizó una variante en el mediocampo y pasó a jugar con un doble 5 compuesto por Matías Ballini y Federico Recalde. "Nosotros trabajamos sacando un jugador como Federico Jourdan que daba mucho en ofensiva encontrando un poco el equilibrio en la mitad de la cancha para que Ballini no jugara tan solo y creo que eso lo encontramos. Pero también creo que sacamos lo bueno que tenía el equipo: la potencia que te da Jourdan. Lo que estamos buscando es empezar a sumar y mantener el arco en cero", explicó de manera muy concreta. El hecho de jugar con un doble 5 quizás hizo que el equipo no llegara tanto al arco rival y que se cometan varias imprecisiones en los pases, pero Otta descartó esto: "Yo creo que se dio más que nada por la presión que ejerció Brown. Es muy difícil cuando se tiene un equipo que defiende muy bien y no nos permitió tener tantos pases filtrados. No creo que haya sido por el doble 5 sino por no poder encontrar a Mariano Miño y Emanuel Molina en posición de ataque y poder generar fútbol". Villa Dálmine atraviesa un momento delicado en el cual no puede conseguir la victoria hace siete partidos (el último triunfo fue 2 a 0 ante Temperley en la segunda fecha). Al ser consultado si tuvo que hablar con los jugadores para levantarles el ánimo Otta dijo que no porque están con muchas ganas de crecer y que están muy predispuestos a las indicaciones. "Ellos saben que no se gana hace siete fechas, pero no hay que desesperarse. Lo que tenemos que hacer es sumar y sumando la mayor cantidad de puntos nos vamos a alejar del descenso y eso también nos va a arrimar a la posibilidad de meternos en el reducido. La variante la vamos a encontrar, no tenemos dudas", agregó. Por último, hizo referencia a qué sintió al volver a dirigir de nuevo a Dálmine: "Fue emocionante. Yo la primera vez que pise este estadio tenía 16 años y volver a entrar al vestuario me genera muchas cosas, se me vienen muchos recuerdos vividos muy bonitos. Pero también es una responsabilidad doble porque cuando las cosas no salen bien lo sufro de otra manera". En cuanto a lo que se viene sentenció: "Confiamos en el plantel, estamos tratando de entender la situación y salir adelante". También estuvieron presentes en la conferencia de prensa Federico Recalde y Juan Ignacio Alvacete. El primero, que la última vez que había sido titular fue en julio del año pasado comentó que está muy contento de volver al once inicial y, a pesar de pensar que iba a estar más cansado, se sintió muy cómodo. Por su parte el lateral izquierdo sostuvo que el partido fue como lo habían planificado y agregó: "La prioridad era ser un equipo ordenado, equilibrado y estar concentrados en la parte defensiva para que no nos conviertan goles. Sabemos que de la mitad de cancha para arriba tenemos jugadores desequilibrantes y en cualquier momento podemos tener ocasiones de gol y hoy lamentablemente tuvimos pocas. Siguiendo con esta idea vamos a conseguir los tres puntos que es lo que necesitamos". En referencia a la racha negativa que arrastra el Viola y qué deberían cambiar para volver a ganar, Alvacete manifestó: "Tenemos que mantener la intensidad del primer tiempo también durante el segundo. También debemos ver qué dice el cuerpo técnico, qué tenemos que mejorar para conseguir los tres puntos, vamos a seguir trabajando y haremos lo que tengamos que hacer. El equipo tiene muchas ganas, estamos todos con muy buena predisposición y los errores que cometimos quedaron atrás y vamos a seguir trabajando para lo que viene". Al igual que Otta, ambos jugadores se mostraron conformes con el rendimiento del equipo y en la solidez defensiva que lograron ante Brown de Adrogué, un tema sensible ya que Dálmine además de ser uno de los equipos más goleadores, también es el más goleado. Además, aseguraron que están convencidos de que van a poder salir de esta situación difícil.

