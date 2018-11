Rincón Tuerca

SUPER TC 2000: La categoría desarrolla su carrera especial con los 200 km de Buenos Aires y con pilotos invitados. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". DAMAS: En la próxima fiesta del automóvil entre todas las propuestas que va a realizarse esta carrera de karting solo para dama en circuito que se realizará para este emprendimiento. PRESENCIA: Como es de imaginar para esta carrera tan especial se espera la presencia entre otras de Ludmila Rodriguez, Constanza Toledo, Delfina Villaverde jóvenes que ya conocen de correr en al alta competencia representando a la ciudad de Campana. APERTURA: Desde el flamante autódromo de San Nicolás ya hicieron una apertura para todas las categorías zonales pensando en la próxima temporada donde se muestra como un predio potable para llegar a correr allí. TC MOURAS: En el autódromo de La Plata la categoría encara este fin de semana otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CENAR: Es común ver cenar en Restaurante de Los Cardales en una mesa la familia Aventín y en otra mesa la familia Bertozzi donde los dos hombres vinculado al automovilismo en diferentes momentos reciben el saludo de los restantes comenzales. Lo tenían a plastilina?! CONFESAR: En reciente nota televisiva el afanado relator de fútbol Sandro Fiore confesó su amor por una marca de automovilismo donde arrancó con Peugeot por su papá después se pasó a Renault y terminó hablando del Ford con el cual en Luján quiso demostrar sus condiciones conductivas y lo partió en dos. De no creer!! GT 2000: La categoría llega este fin de semana para realizar otra carrera de su campeonato en el autódromo de La Plata. GANADORES: La categoría Alma viene de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay donde los ganadores fueron en Clase Tres: Nicolás Richard, Clase Dos: Ezequiel Luongo, Promocional: Leonardo Cordani, TC 1600: Alfredo Sanchez y TC 1100: Gabriel Roldán. TC PISTA MOURAS: Nueva presentación de la categoría en el autódromo de La Plata por otra carrera del Campeonato durante este fin de semana donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". PROPUESTA: Una nueva propuesta de Damián Toledo en la Clase TC 1600 donde quedó décimo segundo en la serie para alcanzar un décimo lugar en la final con motorización propia y el chasis a cargo de la sorda. ADQUIRIR: Continuando con el equipo de Toledo mucho tiene que ver su señora Roo Cardozo quien puso todo de sí para adquirir un auto nuevo y continuar en la alta competencia hasta el cierre del presente campeonato donde además pudo organizar una cena para recaudar dinero para concretar la posibilidad de correr. Felicitaciones!! FORMULA PIRELLI 1,4: La categoría fábrica de talentos llega al autódromo capitalino por otra competencia del campeonato en este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". CORRER: El TC del Oeste viene de correr en el autódromo de Roque Perez donde nueva victoria de Ariel Cano que se postula como firme candidato al presente campeonato. AGUARDAR: Juampi Galliano aguarda con emoción la fiesta del automóvil ante la presencia del Falcon de Jony De Beneditis donde nuestro personaje desea llevar su Cupecita y sacar una foto con los dos autos. Mirá vos! POSAR: En el equipo de Galliano creen que la foto perfecta sería con la señorita Florencia entre los autos de carrera posando con su fiel estilo tan particular. No contábamos con tu astucia" SABIAS?: Que el primer corredor en una categoría zonal representando a la vecina ciudad de Lima fue Daniel Berra que lo hizo en el TC Regional con un Chevrolet que armaban junto a su padre en el taller de la Avenida 11. DESAFIO ABARTH: La monomarca visita el autódromo porteño por otra carrera del campeonato en este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". PUESTO: El TC Pista viene de correr en el autódromo de Olavarría el último domingo donde Sebastián Abella con la Chevy clasificó trigésimo en la serie arribó décimo para en la final quedar en el puesto décimo sexto. KART PLUS: Esta especialidad del Karting visita una vez mas el kartódromo de Zárate para desarrollar en este fin de semana otra fecha del campeonato. Desde las 10.30 hs arranca el espectáculo. TERMINAR: Guillermo Fernandez viene de correr en el autódromo de Concepción del Uruguay donde en la Clase TC 1100 de la categoría Alma quedó décimo segundo en la serie para terminar en la final en el noveno puesto sumando puntos para el campeonato. DINERO: El marplatense Nahuel Ugalde en nota radial dejó en claro que duda continuar en el Turismo Carretera donde en este presente está poniendo dinero de su bolsillo para poder estar en la alta competencia y no aseguró si estará el próximo año. VOLVER: El zarateño Leandro Cracco volvió a correr en la categoría Alma en la Clase Dos en el autódromo de Concepción del Uruguay llegado octavo en la serie y terminó décimo séptimo en la final con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Sbarra. CAMBIAR: Continuando con Cracco hay un proyecto de cambiar de categoría con el mismo equipo para pasarse al Turismo Pista en la Clase Dos. De concretarse será en la próxima temporada. FORMULA METROPOLITANA: Llegan a la categoría varios autos para esta presentación en el autódromo platense este fin de semana. Desde las 11 hs televisa la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. PARTICIPAR: Los chasis del Regional vienen de realizar otra presentación en el autódromo de Roque Perez donde participó el campanense Gastón Fernandez que clasificó décimo primero en la primera final quedó décimo noveno y en la segunda llegó noveno sumando puntos para el campeonato. SEMI PREPARADOS: La monomarca llega con su habitual parque de autos al autódromo platense en este fin de semana que utilizara el trazado más largo sin chicana donde la TV Pública desde las 11 hs televisa a través del programa "Pistas Argentinas". ALQUILAR: Fernando Rivas estuvo en Baradero viendo a su ex categoría el TC Bonaerense y el piloto de Zárate se volvió a entusiasmar con la posibilidad de meterse en la alta competencia y ante la venta de su auto para la clase Light el popular "Nani" comenzó a buscar y ver los presupuestos para alquilar aunque no le resultó fácil al menos por estas horas. TURISMO 4000 ARGENTINO: Llegan al autódromo Roberto Mouras en la búsqueda de realizar dos competencias en el fin de semana donde la TV Pública televisa desde las 11 hs a través del programa Pistas Argentinas. TC PICK UP: Segunda fecha para las camionetas que desarrollan su propuesta en el autódromo de La Plata donde se sigue incrementando el parque y contará con la televisión desde las 11 hs por la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. CENA: La que realizaron el pasado viernes en la sede de la categoría Alma los ex pilotos donde se reencontraron varios que hacia muchos años que no se veían, fueron momentos de mucha emoción, gratos recuerdos y la promesa de repetir esta posibilidad de juntarse y revivir gratos momentos en otra cena de camaradería. Deporte en el recuerdo! SPORT PROTOTIPOS: Vistan el autódromo platense por otra carrera del presente campeonato donde desde las 16 hs corren su final utilizando el circuito mas corto. LLEGAR: Juan Carlos Muñoz viene de correr en la clase Promocional de Alma en tierras entrerrianas donde llegó décimo segundo en la final sumando algunos puntos para el campeonato. REUNION: Continuando con Juancho Muñoz tuvo un ofrecimiento por parte de los dirigentes de la categoría para pasarse a la Clase TC 1100 el año venidero lo que ya provocó que mantenga una reunión con su motorista Diego Fangio para definir esta propuesta. INTENTAR: En el equipo de Muñoz todos están intentando que quien forma parte del Binomio Ariel D´Amario revierta su postura de no correr y esté en la última del año en La Plata cerrando la temporada. ROTAX BS AS: La categoría visita el kartódromo de Ciudad Evita por otra carrera del torneo en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo con otro parque interesante de máquinas. PADECER: Las cuestiones económicas juegan un rol importante por estos tiempos y si alguien lo está padeciendo es Pablo Savastano que peleando el campeonato en la Clase Tres de Alma con grandes posibilidades no estuvo presente por lo expuesto mas arriba en la última fecha. TRABAJAR: Con la colaboración de Jaime Martín entre otros se sigue trabajando con los sponsor para que Pablo Savastano este presente en las dos últimas carreras mas allá que ahora casi cuarenta puntos lo separan del puntero de la Clase Tres de Alma. CAMPEON: La categoría Alma entregó su primer campeón de la temporada en la Clase Promocional en el autódromo de Concepción del Uruguay donde Christian Farias obtuvo semejante galardón con el auto que arman en su equipo junto a su padre. SERA CIERTO?: Que parte de la familia no sabía que el viene trabajando en el armado de un auto para categoría zonal e impactó de manera negativa ante el aval del padre del futuro piloto que dio el si y ahora no todo esta bien en la dinastia.

Rincón Tuerca

