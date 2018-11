Realidades de la nutrición

P U B L I C







Ya hemos hecho referencia a los mitos de la nutrición hace unos días atrás en este mismo espacio por lo que hoy les voy a contar sobre algunas realidades. 1. El pescado azul, la palta y las nueces tienen mucha grasa. VERDADERO Es cierto que tienen grasas pero son las que llamamos de buena calidad, aquellas que nos ayudarán a controlar nuestro colesterol malo. De todos modos hay que saber cuánto y con qué frecuencia consumirlos para que no nos hagan ganar peso. 2. Los productos light me ayudan a adelgazar. VERDADERO Por definición los productos light son aquellos que la industria a reducido en calorías, en Argentina dicha reducción es del 25%. Con esto quiero que entiendan que nos ayudarán a la hora de adelgazar pero no hay que utilizarlos en exceso ya que si duplicamos la porción habitual podemos llegar a tener más calorías que si consumimos una porción pequeña de la versión "común" del mismo producto. 3-Las vitaminas NO engordan. VERDADERO Exacto! Las vitaminas son acalóricas, es decir que no tienen calorías, por lo tanto es imposible que generen aumento de peso. 4. Si agrego quesos a mis comidas me lleno antes. VERDADERO Los quesos son fuente de proteínas y éstas nos brindan mayor saciedad. Es recomendable agregar quesos frescos descremados en algún plato que no nos llene habitualmente, por ejemplo en las ensaladas o en una milanesa de soja o cuando cocinamos vegetales grillados. Como tip les recomiendo rociar el trozo de queso con rocío vegetal y espolvorear con condimentos, de esta manera le aportamos más sabor a los quesos descremados! 5. Es importante que el ambiente donde me alimento sea seguro. VERDADERO Hoy sabemos que vivimos en un ambiente llamado obesogénico, es decir que nos ofrece todo al alcance de la mano permitiéndonos movernos poco para conseguir lo que queremos, transformándonos en sedentarios crónicos. Por ello es recomendable que si queremos bajar de peso cambiemos nuestro modo de vida, compremos porciones más reducidas de aquello que nos da placer como el chocolate o el helado pero no lo prohibamos! Y también buscar momentos de movimiento cada 30 minutos, levantarnos del escritorio donde trabajamos para ir a buscar algo, mirar el celular parado con las piernas en movimiento, colocarnos alarmas en el celular o en la compu cada 1 hora para hacer una pausa activa. 6. El dietismo crónico genera estrés. VERDADERO Estar mucho tiempo restringiendo nuestra comida o evitando eventos sociales, nos lleva al aumento de una hormona llamada cortisol. La misma hace que estemos estresados más de lo que ya estamos. Con lo cual hay que tener en claro que hacer dieta o, un plan de alimentación como me gusta llamarlo a mí ya que nos da idea de planificar nuestra comida, (no simplemente algo que haremos un tiempo y nada más) debe ser pautado individualmente con cada paciente pensando en su vida diaria, sus horarios, cómo se compone su familia y los horarios son fundamentales para no generar "más estrés" que el que ya tenemos habitualmente. Nos vemos la próxima!

Realidades de la nutrición

Por Lic. Irina Reboni

