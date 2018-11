La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/nov/2018 Con gran convocatoria:

Una nueva manifestación de fe impulsó a miles de personas bajo el lema "Por María he venido para que tengan Vida". El Obispo los recibió en Luján con una misa. La imagen habla por sí sola. Miles de personas yendo hacia un mismo lugar, ayudándose a llegar con una palabra de aliento, una mirada o incluso llevando a alguien a cuestas. En una multitudinaria muestra de fe y amor a la Virgen, miles de fieles peregrinaron bajo el lema "Por María he venido para que tengan Vida"; en la 40º peregrinación a pie a Luján. Familias y jóvenes de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, San Antonio de Areco, Escobar y Baradero participaron de la peregrinación que comenzó a las 16 en Plaza Mitre(Zárate) y a las 18 desde la Plaza Eduardo Costa, ambas con las bendiciones de Monseñor Obispo Pedro Laxague. Durante el trayecto, los fieles realizaron distintas paradas: en Los Cardales, en el cruce de Ruta 8 y Ruta 6 donde se sumaron los fieles de Pilar, Baradero, San Antonio de Areco, Escobar y Exaltación de la Cruz; y por último en el pueblo de Open Door. A las 4 de la mañana comenzaron a llegar los primeros fieles a Luján, que fueron recibidos por los seminaristas. Minutos antes de las 6 de mañana entraron las vírgenes a la Basílica; para luego celebrar la misa central presidida por Monseñor Laxague, acompañado por sacerdotes, diáconos y seminaristas en una iglesia repleta de fieles de toda la diócesis de Zárate - Campana. Durante la peregrinación se contó con el apoyo de las instancias de gobierno provincial y municipal, además de las fuerzas de seguridad, vialidad, Cruz Roja y Scouts de Argentina. También hubo más de 50 móviles de apoyo que acompañaron a los peregrinos durante el camino animándolos y asistiéndolos. TESTIMONIOS María Paz, Tomás Ventavari y Zaira Viñes Olmos; son tres jóvenes que llegaron cerca de las 4 y media a la Basilica. Las mujeres salieron desde Cardales y el joven peregrinó desde Campana (aunque es oriundo de Baradero). En diálogo con La Auténtica Defensa María Paz comentó "es la primera vez que peregrino y me pareció re bien, llegué muy cansada pero vale la pena". Por su parte Tomás es su segunda vez caminando y aseguró que se sintió mucho más cómodo en esta oportunidad "vine para agradecer". Zaira, también en su segunda edición cuenta: "llegué mucho mejor en esta físicamente y espiritualmente". Una niña que caminó junto a su padre, comentaba: "me pareció muy cansadora pero me sorprendí de llegar, es algo raro de explicar, es venir a agradecer todo lo que tenemos y a pedir". Corina y Fabián, con algo más de experiencia en peregrinar nos dicen: "Me encantó la experiencia. Vine a pedir por la familia. La Fe motiva, por eso a los vecinos les decimos que lo hagan. Es renovador y demuestra que podemos estar juntos. Eso hace mucha falta". Jorge Bidegain caminó con un compañero de trabajo de Zárate. Salió de nuestra ciudad, desde el arco, a las seis menos cuarto de la tarde y llegó hasta Luján a las tres y cuarto de la madrugada. "Esta fue mi segunda vez. La primera no llegué y esta estaba convencido que iba a llegar. Tiene un plus extra el saber que vas a agradecer, te da ese empujón cuando realmente lo necesitas". Monseñor Obispo Pedro Laxague en su Homilía de recibimiento, dijo que entre otras cosas: "El amor es lo que nos da vida, el amor es lo que hace que nuestra vida sea plena, feliz y valga la pena ser vivida. Cuando no hay amor es triste, caemos en depresión. Vivir la vida, verdadera, profunda y de corazón; es entrar en el amor de Dios. Es decir: dimos todo, llegamos muertos, ¡Pero qué felices de estar acá!". "María nos muestra cómo vivir una vida plena y eso nos ayuda a tener una sonrisa. Cuando uno tiene esa fuerza interior, tiene más energía para luchar, para estudiar, para llevar adelante proyectos. La alegría del esfuerzo vale mucho y la Fe de todos hace fuerte la Iglesia".

