La Auténtica Defensa. Edición del martes, 06/nov/2018 El mercado del alquiler en Campana está parado









GARANTIAS "Una de las singularidades del mercado de alquileres de Campana es que no somos Capital Federal, ni conourbano. Somos más asimilables al interior, nos gusta saber quién nos alquila nuestra propiedad. Pero al tener una economía tan dinámica, tenemos mucho recién llegado que viene por trabajo. Entonces, se le dificulta conseguir una garantía para alquilar porque el familiar o el amigo que podría ser garante, no sólo no vive en Campana, sino que ni siquiera vive dentro lo de los límites de la provincia de Buenos Aires. Por eso ahora hay opciones que tienen que ver con el sistema GISA de garantías inmobiliarias, que funciona a la manera de un seguro. Se paga una sola vez, y dura todo el contrato", señala Carlos Terragno. Así lo afirma Carlos Terragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la ciudad. "El texto del borrador de la nueva ley de alquileres sólo beneficia al mal inquilino", señaló. "Cualquier proyecto de Ley que se plantee, debe incluir un método judicial expeditivo de desalojo para contratos vencidos y situaciones de incumplimiento reiterado", dice el texto de las conclusiones de la "Tercera Cumbre Federal Inmobiliaria" que tuvo lugar días atrás en Mendoza y de la que participó Carlos Terragno, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de nuestra ciudad. "Estaba programado –comentó a La Auténtica Defensa- debatir sobre las franquicias inmobiliarias tipo Remax; pero el avance y hacia dónde quieren llevar el texto de la nueva ley de alquileres hizo que nos expidamos sobre el tema". Así, entre los puntos señalados por la cumbre inmobiliaria, pueden encontrarse el pedido que el propietario no debe ser obligado a aceptar garantías específicas y que los honorarios profesionales son potestad de cada Provincia; entre otros. "En CABA, hace un año se implementó la ley y los precios de los alquileres se dispararon por encima de la inflación. No se llamó a todas las partes, y esto produjo un retiro masivo de propiedades y un aumento del valor locativo", comentó Terragno quien considera al comportamiento de los alquileres como uno de los reflejos más fieles de la oferta y la demanda. "Una de las cosas más importantes, que mucha gente no se ha dado cuenta, y el gobierno en ese aspecto tampoco acompaña, es que el bien inmueble siempre fue una inversión segura. Es la mejor plata invertida, porque siempre va a respetar el valor en términos constantes. En el peor de los casos, saldrás empatado, pero nunca vas a perder. Después, que en Campana se estén lanzando nuevas construcciones o no paren las que están en marcha es muy bueno, porque significa que hay gente que cree en la dinámica campanense e invierte a pesar de la incertidumbre y el desaliento que empuja el propio gobierno", señaló el martillero. -¿Desaliento en qué sentido exactamente? -La ley de alquileres que están impulsando. Porque es lo peor que podrían diseñar para el inquilino, quien es el más perjudicado. Así como está, el texto del borrador de la nueva ley de alquileres sólo beneficia al mal inquilino. Si uno quiere que los alquileres bajen, lo que tiene que hacer es incentivar la construcción, es decir, que haya más oferta de unidades alquilables; además de darle ciertas seguridades jurídicas al locador. Pero con esta nueva ley que quieren aprobar, lo que están haciendo es asustar al propietario y por ende, retirar unidades del mercado. Y no es sólo una opinión mía: se verifica con la nueva ley de alquileres de CABA. -¿Por qué? -Porque la ley que están empujando va a retraer la oferta. Si es cierto que hubo muchos abusos en Capital y se llegó a cobrar al locatario hasta 3 meses para poder alquilar. Pero era el único lugar del país donde pasaba. En Capital no había Ley de Alquileres ni regulación de honorarios. Y las inmobiliarias cobraban a través de una disposición que había establecido el Consejo de Corredores Públicos, y se les fue la mano. Nosotros le cobramos el 2% de cada parte, pudiéndose cobrar la totalidad al locatario. Cuando el locatario termina pagando el total de la comisión, no es que las inmobiliarias lo provoquemos: es el mercado el que lleva a eso. Tenemos que buscar incentivos para que el propietario ponga la vivienda en alquiler, y la verdad es que lo que más baja los alquileres que haya en oferta. -¿Y hoy cómo está el mercado de alquileres en Campana? -Totalmente parado. Incluso han cerrado un par de inmobiliarias por falta de actividad. Esto se lo atribuimos no sólo a la crisis, sino también a la incertidumbre que genera el texto de la nueva ley. Un propietario que hoy pone una vivienda en alquiler, lo piensa dos veces: sólo tiene una rentabilidad del 3% anual, y con el riesgo de que no te pague el inquilino. Si lo tenés que desalojar, tenés hasta 2 años de espera, con suerte, cuando se debería solucionar en no más de 60 días. Después, yo no voy a poner una propiedad en alquiler no sé si me obligan a indexarla de alguna manera, o puedo pactarlo libremente con el locador. No lo sé. Y cuando firmo un compromiso, tengo que cumplirlo. Toda esta incertidumbre la genera el gobierno.

“Un propietario que hoy pone una vivienda en alquiler, lo piensa dos veces: sólo tiene una rentabilidad del 3% anual, y con el riesgo de que no te pague el inquilino", señala Terragno.



El mercado del alquiler en Campana está parado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: