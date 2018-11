Sin bancos hoy en todo el país por celebrarse el día del Bancario

Como sucede todos los 6 de noviembre cuando se conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, las entidades permanecerán cerradas sin atención al público. Pueden realizarse algunas gestiones por HomeBanking y los cajeros permanecerán activos aunque sin reposición de efectivo. Hoy todas las sucursales bancarias en todo el país permanecerán cerradas y tampoco habrá actividad bursátil ni financiera, con motivo de la celebración de un nuevo Día del Bancario. Establecido el 6 de noviembre como feriado bancario en el convenio colectivo del sector, se conmemora el aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria, el gremio que nuclea a los empleados del rubro que está en funcionamiento desde 1924. Sí estarán operativas las plataformas de homebanking de cada entidad y, Si bien los cajeros automáticos estarán operativos para el público, es posible que algunos queden desabas-tecidos y no puedan satisfacer la demanda. En ese caso, una alternativa para conseguir efectivo es acudir a supermercados, estaciones de servicio o farmacias: esas tiendas permiten retirar dinero extra cuando se realiza una compra con tarjeta de débito. De esta forma, no se podrán realizar trámites ni gestiones personales en las sucursales bancarias a nivel nacional, que retomarán su actividad habitual el próximo miércoles. Este año, el Día del Bancario se celebra en el marco de un conflicto salarial entre empresarios y trabajadores; esta semana habrá nuevas reuniones para intentar avanzar en un acuerdo. Los empleados bancarios cobran un bono por su día: este año, será de alrededor de 27 mil pesos.

#DATO Hoy es el día del empleado bancario. Feliz dia!!! pic.twitter.com/z6EC0RnCij — Fernando Andrioli (@frandrioli) 6 de noviembre de 2018 Aviso #ALaComunidad por el día del bancario este martes 6 de noviembre no habrá actividad. Sólo se podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos y otros lugares donde prestan servicio como supermercados y centros comerciales entre otros pic.twitter.com/dJNg1k4fM2 — Magui Felizia (@mawifelizia) 5 de noviembre de 2018

Sin bancos hoy en todo el país por celebrarse el día del Bancario

