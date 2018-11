Ocurrió el lunes por la madrugada en la Ruta 6 a la altura de la planta de Monsanto. El vecino iba rumbo a Zárate. Un vecino de Campana que se desplazaba en moto por la Ruta 6 a la altura de la planta de Monsanto fue víctima de un intento de robo que casi termina con su vida. El hecho ocurrió este lunes por la madrugada, cuando un vigilador circulaba a bordo de su Brava 200 rumbo a Zárate. Metros antes de llegar a la rotonda de acceso, el hombre fue interceptado por dos encapuchados que se movilizaban en una moto Crypton 110, que se le pusieron a la par y lo amenazaron con un arma de fuego. Viéndose arrinconado, el vigilador aceleró para escapar de los delincuentes, que sin miramientos le dispararon un tiro, aunque por fortuna no lograron acertarle. El vecino habló con La Auténtica Defensa de lo ocurrido. Señaló que, pese al acecho de los malvivientes, pudo concretar su escape. Y que, del temor por el momento vivido, no atinó a llamar a la Policía para alertar lo sucedido. No es la primera vez que eventos de estas características ocurren en la Ruta 6, autovía que, debido a sus múltiples accesos laterales, ofrece fáciles vías de escape para los delincuentes que operan en sus alrededores.

La Ruta 6 es escenario de repetidos robos debido a sus fáciles vías de escape disponibles. #Alerta vecino de #Campana que circulaba en una Brava 200, anoche a las 0,20 hs por Ruta 6 altura Monsanto fue interceptado por dos maleantes armados de aprox 25 años a bordo de una moto 110, al verse amenazado aceleró y le dispararon un tiro que no impactó. ⚠ Zona Peligrosa!! pic.twitter.com/56j4UGU12n — (@dantrila) 5 de noviembre de 2018

Le dispararon para robarle la moto, pero logró huir

