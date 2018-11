El coach Gustavo Hereñú presentará siete embarcaciones, con Felipe Modarelli en cuatro de ellas. Además, Josué Viera Veneziani correrá un CAR tras 17 años. A partir del viernes y hasta el domingo se estará corriendo en la Pista Nacional de Remo de Tigre la edición 2018 del Campeonato Argentino. El equipo del Campana Boat Club estará completo y en óptima forma por primera vez en el año, con un total de ocho remeros que competirán en siete pruebas. El CBC contará con la presencia de Felipe Modarelli tras un largo tiempo, debido a que el atleta de 17 años reciente medallista olímpico estuvo afectado a un sinfín de concentraciones y competencias de la Selección Nacional que le impidieron representar a su club. Felipe competirá en nada más y nada menos que cuatro pruebas. También se dará algo muy inusual: Josué Viera Veneziani volverá a correr un Campeonato Argentino tras 17 años y lo hará por primera vez en single, y por primera vez en peso ligero. El experimentado remero, campeón argentino y sudamericano en la época del entrenador Javier Murillo, se encuentra en gran forma y buscará un primer puesto en las eliminatorias del viernes que lo ubique directamente en la final del sábado. Es, además, el único remero celeste que correrá eliminatorias. Las tripulaciones que inscribió el entrenador Gustavo Hereñú para el CAR-2018 (que por primera vez no incluirá pruebas de categoría cadete y master, ni tampoco de remo paralímpico, ya que habrá una regata aparte para ellas los días 17 y 18 de noviembre) son las siguientes: ELIMINATORIAS- VIERNES -Single Peso Ligero Masculino (LM1x): Josué Viera Veneziani. Rivales: Matías Boledi (Club de Remo Teutonia), Rómulo De Santis (Club de Regatas San Nicolás), Nahuel Galiana (Rowing Club Argentino), Tomás Van Gelderen (Buenos Aires Rowing Club) y Federico Valenzuela (Club de Regatas La Plata). SÁBADO - FINALES -Cuatro Sin Sub 23Masculino (BM4-): Felipe Modarelli, Lionel Erba, Rubén Geuna y Joel Alejandro Romero. Rivales: Club Náutico Zárate (Martín García, Víctor Gutierrez, Elías Pirez y Franco Calvo), Club de Regatas La Marina (Valentin Martinez, Yago Rodriguez Dialaima, Lucas Reynoso y Maximiliano Martín Steck), y Club de Regatas Rosario (Luciano Sguassero, Federico Pacheco, Franco Moretti y Matías Bodetto). DOMINGO - FINALES -Dos Sin Sub 23 Masculino (BM2-): Joel Romero y Rubén Geuna. Rivales: Elías Ezequiel Pirez y Franco Calvo (Club Náutico Zárate), Ignacio Medina y Gonzalo Morante (Club de Regatas Piura), Lucas Reynoso y Valentín Martínez (Club de Regatas La Marina). -Cuadruple par Junior Masculino (JM4x): Kevin Ruiz, Gregorio Zanini, Felipe Modarelli y Lionel Erba. Rivales: Club Mendoza de Regatas (Martin Cadile, Bruno Martínez, Franco Zufia y Gaspar Viciana), Club De Regatas Rosario (Valentino Aranda, Lisandro Arce, Maximo Pacheco y Ignacio Pacheco), y Club De Regatas Lima (Cesar Cipriani Robles, Ignacio Garavito Villacorta, Franco Van Oordt Lopez y Hugo Parks Carrillo). -Cuadruple par Sub 23 Masculino (BM4x): Franco Almirón, Gregorio Zanini, Rubén Geuna y Joel Romero. Rivales: Club de Regatas Rosario (Franco Moretti, Matías Bodetto, Ignacio Pacheco y Federico Pacheco), Club de Actividades Acuaticas Atlantis (Erik Calderón, Mateo Mantovano, Emiliano Soria y Agustín Scenna), y Club Náutico Zárate (Martín Agustín García, Martín Andrés Garcia, Franco Calvo y Elías Pirez). -Dos Sin Junior Masculino (JM2-): Lionel Erba y Felipe Modarelli. Rivales: Ignacio Medina y Gonzalo Morante (Club de Regatas Piura), Cesar Cipriani Robles y Ignacio Garavito Villacorta (Club De Regatas Lima), Gabriel Butuz y Lucas Fajardo (Club Náutico Zárate), Hernán Herrera y Tomas Herrera (Club Mendoza de Regatas) y Benjamin Pettinari Visir y Franco Civetta (Club de Remo Teutonia). -Cuadruple par Senior Masculino (M4x): Franco Almirón, Felipe Modarelli, Rubén Geuna y Joel Romero. Rivales: Club de Remeros Mercedes (Javier Garcia, Francisco Rodríguez Campanella, Alvaro Silva Chichizola, y Felipe Klüber Ferreira), Club de Remo Teutonia (Matías Boledi, Guillermo Groh, Ariel Suárez y Francisco Esteras), y Club de Regatas La Plata (Federico Valenzuela, Matías Salinas, Rodrigo Sánchez e Ignacio González Hrynkiewicz). La regata será organizada y fiscalizada por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados.

El Boat Club ya está listo para el Campeonato Argentino de Remo 2018

