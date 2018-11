Preparan una marcha LGBTQ en Campana

Sería el año próximo. Una delegación de 20 personas de nuestra ciudad participó en la que se realizó en Escobar este fin de semana. En julio se aprobó en Campana una ordenanza para pintar una senda peatonal con los colores de la diversidad, pero aun no fue implementada. La primera marcha del orgullo LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queer) de Escobar tuvo lugar este sábado por la tarde y convocó a unas 500 personas. "Fue una marcha tranquila, de unas 4 cuadras de gente de diferente sexo y elecciones sexuales, así como vecinos en general que se iban sumando espontáneamente a medida que avanzaba la columna. Campana se sumó con una delegación de 20 personas" comentó a La Auténtica Defensa Jimena Natasha Benavídez, referente de Diversidad del Movimiento Evita Campana. Jimena comentó que la marcha del sábado en Escobar se viene gestando desde mayo pasado, y fue organizada por la agrupación local Libres, Unidos y Diverses, la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), el Frente de Diversidad Sexual de Peronismo Militante y Mala Junta, entre otras, e incluyó banderitas con las siglas LGBTIQ, auspiciadas por la Municipalidad de Escobar. "La idea de estar presentes pasó no sólo por apoyar, sino también para establecer alianzas que nos permitan organizar nuestra propia marcha el año que viene en Campana. Es un movimiento que viene cada vez con más fuerza: el 1ero de diciembre la cita es en Pilar; y el 17 iremos a la marcha nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las consignas son varias, en mi opinión hoy lo más importante pasa por lograr el cupo laboral trans y sacar a las chicas de las calles", señaló Jimena quien meses atrás encontró su primer trabajo formal y en blanco de su vida al ser pañolera en la obra del Barrio 104, a un costado del club Puerto Nuevo. SENDA PEATONAL Por iniciativa de la concejal de Cambiemos Romina Buzzini, en la esquina de San Martín y Mitre pintarán una senda peatonal multicolor en honor a la diversidad. "Se trata de la senda peatonal que cruza San Martín desde la Municipalidad hasta la estación de servicio Axion. Entre las líneas blancas, se agregarán franjas de color naranja, rojo, azul, violeta, amarillo y verde, que son los colores de la bandera LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales)", explicó la concejal a La Auténtica Defensa y recordó que intervenciones similares ya se han realizado en varias ciudades Sud América y el mundo, incluyendo a Rosario y Buenos Aires. Esta propuesta inclusiva, denominada a nivel local "Sendas de la diversidad: mismos derechos, sólo amor" tiene el objetivo de concientizar y sensibilizar a los vecinos sobre la igualdad y diversidad sexual en un espacio cotidiano. Fue aprobada en Julio, pero aun no fue implementada.

“EL 1ERO. DE DICIEMBRE LA CITA ES EN PILAR" COMENTÓ JIMENA NATASHA BENAVIDEZ (EN LA FOTO DE REMERA BLANCA) DURANTE LA MARCHA DE ESCOBAR.



Preparan una marcha LGBTQ en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: