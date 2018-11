Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 06/nov/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 06/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MERVAL EN RACHA: la bolsa porteña en racha alcista sostenido por fuertes subas de BYMA e YPF.- SIN ALPARGATAS: la empresa de capitales brasileños anunció el cierre de la planta de Roque Sáenz Peña.- COMBUSTIBLE PROMEDIO: luego de los ajustes, los precios se acercaron a los valores promedios mundiales.- MÁS QUE ELECCIONES, UN "REFERENDUM": elecciones legislativas en los Estados Unidos.- SIN ALPARGATAS La empresa de capitales brasileños Alpargatas anunció el cierre de la planta que operaba en la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña ante el desplome de la demanda, por lo que despidió a sus empleados y puso a la venta sus instalaciones. En la planta, ubicada 170 kilómetros al noroeste de Resistencia, trabajaban 30 personas, dado que la firma ya venía realizando despidos por goteo, en línea con su estrategia general de retirada de la Argentina. A mediados de septiembre la firma Alpargatas Argentina pidió al Gobierno el Procedimiento Preventivo de Crisis e hizo oficial la venta del 22,5% de la operación local al grupo brasileño Sforza. COMBUSTIBLE PROMEDIO Luego de los ajustes del fin de semana pasado en los surtidores, los precios de los combustibles argentinos se acercaron a los valores promedios mundiales. Según el ranking de Global Petrol Prices, que se actualiza todas las semanas con cifras de 43 países, el precio internacional de la nafta sin plomo se ubica en u$s 1,17el litro, mientras que el diésel más económico cotiza u$s 1,09. En la Argentina, el costo de la nafta Súper de YPF promedio de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Rosario llegó este lunes a $ 40,25, que al tipo de cambio vendedor oficial, equivale a u$s 1,10 por litro. En tanto, el Gasoil Grado 2 de la petrolera estatal que se vende en esas tres ciudades de referencia subió a $ 34,91 promedio, lo que representa u$s 0,95, apenas 14 centavos de dólar por debajo del nivel general. MÁS QUE ELECCIONES, UN "REFERENDUM" En las elecciones legislativas de este martes en los Estados Unidos se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 senadores de los 100 que tiene la Cámara alta. Además, se eligen gobernadores en 36 estados y hay votaciones de autoridades locales. Pero más allá de las formalidades de los cargos, estas elecciones se han convertido en un examen para el presidente y su controvertido estilo de gobierno. El propio Donald Trump ha dicho: "Yo no estoy en la boleta, pero sí lo estoy porque esto también es un referéndum sobre mí". Las elecciones podrían definir una nueva mayoría en el Congreso estadounidense, hoy controlado por los republicanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. MERVAL EN RACHA La bolsa porteña "salvó" su racha alcista sobre el epílogo de la jornada y terminó este lunes con una suba marginal del 0,03%, sostenido por las fuertes subas de BYMA y de YPF. Con un volumen de tan solo $ 601 millones, el panel líder llegó a perder un 1,5% durante la jornada, pero logró reponerse y culminó en terreno positivo, con un cierre provisorio en las 31.429,30 unidades. Así, la Bolsa acumuló una suba del 8,8% en las últimas cinco ruedas.

