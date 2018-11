P U B L I C



UNICO ESCOLTA: Defensa y Justicia venció a Vélez como local.- LA "PATO" DESENCANTADA: La ministra de Seguridad criticó que no haya público visitante en la final de la Libertadores.- ¿SE HIZO EXPULSAR?: Leandro Paredes vio la roja a propósito para poder ver el Boca-River.- SCALONI NO PEGA UNA: La Selección argentina jugará dos partidos amistosos ante México, pero Lionel Scaloni no jugará. LA "PATO" DESENCANTADA La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, criticó hoy que los presidentes de Boca Juniors y River Plate se decanten por que no haya público visitante en los dos partidos de la final de la Copa Libertadores en Buenos Aires, ya que remarcó que el Gobierno garantiza la seguridad durante los mismos. "Imagínense que vamos a tener un G20 (cumbre de presidentes a finales de mes... ¿no vamos a poder dominar un partido River-Boca?. Parece que en Argentina se quiere la discusión por la discusión misma", reprochó la titular de la cartera al ser preguntada al respecto por la prensa en un acto en la capital argentina. ¿SE HIZO EXPULSAR? Varios hinchas del Zenit de San Petersburgo mostraron en las redes sociales su indignación tras la expulsión de Leandro Paredes, quien no podrá jugar la próxima fecha ante el CSKA, al considerar que vio la roja a propósito para poder ver el Boca-River Plate del fin de semana que viene. Paredes vio la segunda amarilla tras hacer una entrada clara por detrás, sin balón de por medio, cunado corría el minuto 82 de partido ante el Akhmat Grozny. De esta forma, Leandro Paredes se podrá ver, como muchos le acusan, el partido de ida de la final de la Copa Libertadores que se disputa en La Bombonera. SCALONI NO PEGA UNA La Selección argentina jugará dos partidos amistosos ante México, pero Lionel Scaloni no deja de sumar malas noticias de cara a lo que serán esos partidos. El director técnico vio cómo este domingo tres de los futbolistas que había convocado para esos enfrentamientos sufrieron diferentes lesiones y podrían transformarse en bajas. El entrenador del combinado nacional tuvo varias limitaciones a la hora de conformar la lista de jugadores con los que contará para jugar los amistosos ante México que se disputarán el viernes 16 de noviembre en Córdoba y el martes 20 del mismo mes pero en Mendoza. Por ejemplo, Scaloni no pudo convocar a los jugadores con presente en River y Boca, con motivo de la superfinal que jugarán por la Copa Libertadores 2018. Como si eso fuese poco, este domingo en dos partidos se lesionaron tres de los jugadores que había incluido en su lista. El primero fue Rodrigo Battaglia, quien sufrió una molestia en su rodilla derecha durante el partido en el que Sporting de Lisboa superó por 2 a 1 a Santa Clara, en Portugal. En caso de no recuperarse a tiempo, el DT podría manejar las alternativas de Nicolás Domínguez (de Vélez) y Matías Kranevitter (del Zenit ruso). UNICO ESCOLTA Defensa y Justicia venció por 3-2 a Vélez como local pese a comenzar el encuentro en desventaja, conservó el invicto al cabo de once fechas de la Superliga y con dos partidos menos se ubicó como el único escolta de Racing, único líder del torneo. El conjunto visitante fue mejor durante la primera etapa, pero finalmente fue el "Halcón" el que se quedó con un valioso triunfo, beneficiado por errores ajenos y virtudes propias, como las del paraguayo Matías Rojas, autor de un doblete y uno de los mejores jugadores del partido.



Breves: Fútbol

