Enuresis secundaria en niños; causas psicológicas

La enuresis nocturna se define como el acto involuntario de hacer pis mientras se duerme. Se considera normal en niños hasta los 5 años y es común que se dé hasta los 10 años. Un niño con enuresis primaria mojará su cama desde pequeño, mientras alguien con enuresis secundaria comienza a mojar la cama o a tener problemas al menos 6 meses después (incluso años) de haber aprendido a controlar la vejiga. Algunas de las posibles causas psicológicas o emocionales de la enuresis secundaria en niños son: Transición de etapa evolutiva o de rol La vida puede ser muy estresante tanto para los adultos como para los niños, y nada es más estresante que tener nuevas responsabilidades, empezar a hacer cosas nuevas, el nacimiento de un hermano, cambiar de escuela, etc. Estos cambios pueden desembocar en una enuresis, pero lo niños deben saber que no es su culpa. Problemas en casa A veces, hacerse pis en la cama es visto como un signo inconsciente de que la casa no es percibida por el niño como un lugar seguro. Puede ser por el divorcio de los padres, negligencia, abusos, alcoholismo, etc. Algunos estudios indican que el abuso sexual es un factor de riesgo importante para desarrollar enuresis. Desafortunadamente estos casos son difíciles de detectar por los tabúes presentes en estos temas. Trastorno de estrés postraumático Mojar la cama puede ser una respuesta psicológica a un trauma. Desastres naturales, guerras, robos, una hospitalización repentina y la muerte de un familiar pueden desencadenar en un trastorno por estrés postraumático. Algunos estudios mostraron que niños que habían sobrevivido a un accidente de tráfico, después referían tener enuresis y mostraban otros síntomas de estrés postraumático. La enuresis secundaria puede ser un indicativo de la existencia de un problema médico subyacente. A veces la causa exacta de la enuresis no se conoce con exactitud. Algunas de estas causas posibles son: Problemas de sueño La sensación de tener la vejiga llena hace que muchos niños se despierten a tiempo para ir al baño a mear. Pero algunos niños duermen tan profundamente que no son capaces de levantarse con el tiempo suficiente, y mean mientras duermen. Apnea obstructiva del sueño Aunque es algo muy poco común, la apnea puede causar también enuresis secundaria nocturna. La presencia de adenoides grandes es la razón más común de la apnea obstructiva del sueño que puede desarrollar enuresis. Problemas de vejiga Algunos niños tienen vejigas pequeñas que no pueden contener gran cantidad de orina. Otros puede que necesiten hacer mucha cantidad de orina por la noche. En algunos niños, muchos espasmos musculares pueden evitar que la vejiga contenga una cantidad normal de orina. Vejiga hiperactiva Esta es una causa común de la enuresis secundaria en niños de preescolar. Los niños con una vejiga hiperactiva necesitan hacer más veces pis de lo considerado normal, suelen tener que correr para llegar al baño a tiempo y a menudo mojan sus pantalones. Problemas médicos Infecciones de vejiga, estreñimiento y diabetes pueden también desencadenar una enuresis secundaria nocturna. Tener dificultad a la hora de hacer caca también puede agravar la enuresis. Los niños que tengan diabetes también pueden desarrollar enuresis por la gran cantidad de orina que esta produce y por la excesiva sed. Problemas hormonales Una hormona denominada hormona antidiurética hace que el cuerpo produzca menos orina por la noche. Pero algunos cuerpos no producen la suficiente cantidad de esta hormona, lo que hace que su cuerpo necesite eliminar más cantidad de orina mientras están durmiendo. Genéticos Algunos niños con enuresis nocturna infantil tienen un padre que también presenta ese problema. Hay investigadores que hablan de genes específicos que causan la enuresis. Por Marta Menéndez (Psicologia Online).



Enuresis secundaria en niños; causas psicológicas

