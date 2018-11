Macri estuvo en Campana para inaugurar la reconversión de la planta de Newsan

Ahora, en nuestra ciudad se ensamblarán aeroturbinas para abastecer la demanda de los proyectos de energías renovables que impulsa el Gobierno Nacional. "Hay 63 proyectos de parques eólicos, de los cuales 36 están en construcción y la mitad de ellos serán abastecidos desde esta fábrica", remarcó ayer el Presidente. La empresa avanzó hacia esta nueva etapa en sociedad con la danesa Vestas. El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, visitó ayer nuestra ciudad para participar de la inauguración formal de la reconversión de la planta de Newsan (ubicada frente a la rotonda de Las Acacias), que en alianza con la danesa Vestas, ensamblará ahora aerogeneradores eólicos para abastecer la demanda proveniente de los proyectos de energías renovables que impulsa el Gobierno Nacional. "Desde que llegamos al Gobierno, nos propusimos cubrir para 2025 el 20% de la demanda eléctrica nacional con energías renovables", señaló Macri, quien estuvo acompañado por el ministro de la Producción, Dante Sica y el secretario de Energía, Javier Iguacel. Para llegar al objetivo, el Presidente explicó que el esfuerzo equivale a eliminar los gases que generan 2,5 millones de autos en un año. "Imaginen que los sacásemos de circulación", graficó, y señaló que ya hay 200 proyectos desarrollándose en 21 provincias: "De los 63 parques eólicos que planeamos abrir, 36 están en construcción y la mitad de ellos serán abastecidos desde esta fábrica. En total generan 7.000 empleos. Es un compromiso que asumimos no solo con los argentinos del presente, sino también con las generaciones futuras, con cambios que trascienden un mandato", indicó en su discurso, tras recorrer las instalaciones donde Newsan fabrica, desde 2012, diferentes electrodomésticos. Para la reconversión de la planta local de Newsan, la firma europea Vestas invirtió u$s 17 millones, mientras el grupo argentino desembolsó otros u$s 5 millones. "Esto es porque creamos reglas de juego claras: pusimos manos a la obra y confiamos en lo que podemos lograr juntos. Estamos haciendo cambios profundos, que son para que perduren, más allá de un Gobierno", afirmó Macri. El acuerdo se cerró rápidamente para aprovechar beneficios (certificados fiscales y cupos de importación libre de aranceles) por integrar localmente los molinos eólicos, cuya estructura está basada en 3 componentes básicos: el mástil, las aspas y el aerogenerador, considerado el corazón y cerebro del mastodonte. La planta tiene capacidad para producir 200 molinos anuales, en un turno de trabajo. La cifra representa poco menos de la demanda estimada para la generación eléctrica a partir del viento que llevan adelante YPF, Pampa Energía y Genneia, entre otros. "Era difícil imaginar que ya tengan listo el primer aerogenerador para enviar a Bahía Blanca, lo que nos llena de alegría", destacó Macri. La planta de Campana es, por el momento, la única en su tipo y su reconversión se concretó en tiempo récord, ya que el montaje de las líneas de producción comenzó hace apenas cinco meses. "Cuando se levantó la veda para importar pequeños electrodomésticos decidimos reconvertir la fábrica, buscamos nuevas oportunidades hasta que surgió este proyecto. Como empresarios, nuestra obligación es adaptarnos", explicó Rubén Cherñajovsky, fundador y charmain del principal fabricante de electrónicos fueguinos. Cada aeroturbina ("nacelle") pesa 75 toneladas y mide 10 metros de largo. En su interior lleva alrededor de 2.500 piezas, cuyo ensamble requiere de personal de alta calificación. Desde la empresa graficaron que la nueva planta generará 200 empleos directos, muchos de los cuales fueron capacitados en España y Estados Unidos. Para la construcción de la torre, el gigante danés cerró acuerdos con Calviño y Sica, otras dos compañías locales. "Las aspas se importarán directamente", comentó Luis Galli, CEO del grupo Newsan. Por su parte, el director general de Vestas Argentina, Andrés Gismondi, afirmó que el país "tiene un gran potencial eólico" y agregó que "el exitoso programa gubernamental atrajo inversiones a este prometedor sector". En esa línea, informó que "esta fábrica formará parte de una red de elaboración global con otras 22". Para este año, el Gobierno estimaba cubrir el 8% de la demanda eléctrica con renovables, pero el índice, hoy, ronda el 2%. Vestas lidera globalmente como proveedor pero compite con otros colosos, entre ellos Siemens Gamesa, General Electric, la china Goldwin y la alemana Enercon.

"ESTO ES PORQUE CREAMOS REGLAS DE JUEGO CLARAS. ESTAMOS HACIENDO CAMBIOS PROFUNDOS, QUE SON PARA QUE PERDUREN, MÁS ALLÁ DE UN GOBIERNO" AFIRMÓ MACRI, QUIEN ESTUVO ACOMPAÑADO POR EL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN, DANTE SICA Y EL SECRETARIO DE ENERGÍA, JAVIER IGUACEL





EL PRESIDENTE MACRI JUNTO A RUBÉN CHERÑAJOVSKY, AYER EN LA PLANTA DE NEWSAN DE NUESTRA CIUDAD





CADA AEROTURBINA ("NACELLE") PESA 75 TONELADAS Y MIDE 10 METROS DE LARGO. YA SE FABRICARON DOS EL INTENDENTE INTERINO DE CAMPANA Y LA JEFA DE GABINETE PARTICIPARON DEL ACTO El intendente interino Luis Gómez y la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, también participaron ayer del acto inaugural encabezado por el presidente Mauricio Macri de la planta de Vestas Newsan. "Es muy importante que se ponga en marcha esta planta porque son muchos los empleos que se van a abrir para los vecinos de Campana", enfatizó Gómez, al tiempo que celebró la decisión de los empresarios de invertir cada vez más en nuestra ciudad. "El Municipio sigue los lineamientos propuestos por el presidente Macri de acompañar a aquellas compañías que quieran invertir y apostar en ciudades como Campana", ponderó Schvartz tras la presentación de los nuevos generadores de energía eólica.

Este es sólo el principio de un futuro inmenso que tienen las energías renovables! Hoy con @mauriciomacri visitamos la fábrica Vestas que produce aerogeneradores en todo el mundo y ahora vino a instalarse en Argentina. Ya fabricó su primer aerogenerador! pic.twitter.com/N0L1jql9jM — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) 7 de noviembre de 2018 VIDEOS #Dato VIDEO discurso del Presidente Mauricio Macri ayer en la inauguración de la línea de producción de generadores eólicos en la fábrica Newsan #Campana.https://t.co/po3oXCo8YL@CampanaInfo1 @campanagov @LADdigital @LADdigitalFM — Daniel Trila (@dantrila) 8 de noviembre de 2018

Macri estuvo en Campana para inaugurar la reconversión de la planta de Newsan

