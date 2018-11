Un Renault Clio conducido por un menor de edad perdió el control e impactó contra un árbol, luego de haber arrancado antes la trompa de una VW Surán. El conductor del Clio debió ser trasladado por un movil del Same al Hospital San José Al rededor de las 16 horas de ayer, un Renault Clio patente GKE671 impactó violentamente contra un árbol, luego de haber chocado antes con un Volkswagen Suran patente NWU676 en la intersección de las calles Bertolini y Necochea. El Renault, que iba aparentemente conducido por un menor de edad perteneciente a la comunidad gitana, le arrancó literalmente la trompa al Volkswa-gen, perdiendo el control del rodado e impactando unos metros más adelante contra un arbol, debiendo su ocupante ser asistido por un movil del Same que lo trasladó al Hospital San José, donde hasta ayer se encontraba en estado reservado con golpes en el pecho, las piernas y la cabeza. Mientras tanto, la Surán en la que viajaba una pareja mayor, sufrió daños materiales importantes en la parte delantera; resultando sus ocupantes ilesos. Parte del paragolpes de la Surán quedó incrustado en la puerta del Renault Clio

EL RENAULT CLIO PERDIÓ EL CONTROL AL CHOCAR AL SURAN E IMPACTÓ CONTRA UN ÁRBOL MÁS ADELANTE





EL VOLKSWAGEN SURAN PERDIÓ LITERALMENTE LA TROMPA. EL PARAGOLPE QUEDÓ INCRUSTADO EN LA PUERTA DEL CLIO.

EL RENAULT CLIO YACE DESTROZADO CRUZADO A LO ANCHO DE LA CALLE, LUEGO DEL IMPACTO CONTRA EL ARBOL. SU CONDUCTOR FUE HOSPITALIZADO CON FUERTES GOLPES

#Dato violento choque en zona céntrica, un Renault Clio circulaba a gran velocidad por Bertolini, en la intersección con Saavedra le arrancó la trompa a una VW Suran y se estrelló contra un árbol a mitad de cuadra, el conductor de 16 años trasladado por ?? de SAME, hospitalizado. pic.twitter.com/X5d8RPEXQz — (@dantrila) 7 de noviembre de 2018

Violento choque en Bertolini y Saavedra

