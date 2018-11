La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/nov/2018 Motociclista derrapa y cae al pavimento sobre Ruta 6







Ocurrió en la intersección de la autovía con la avenida Mitre. Había pasado sobre un derrame de combustible. El martes, un motociclista derrapó y cayó de su rodado producto de un derrame de gasoil sobre el pavimento que no pudo esquivar a tiempo. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Mitre con Ruta 6. La víctima, que se dirigía con dirección a Zárate, no se percató de la presencia de combustible sobre el asfalto, lo que ocasionó que perdiera el control de su vehículo y cayera al suelo. El vecino fue asistido en el lugar por personal médico del SAME, que lo trasladó al Hospital Municipal San José. También participaron del operativo de emergencia un móvil de la Policía Bonaerense y personal de Defensa Civil, que colocó arcilla absorbente sobre el combustible para evitar un nuevo accidente.

#Dato un motociclista derrapó y cayó por un derrame de gasoil en la subida de Av. Mitre y Ruta 6 mano a Zárate. Fue asistido por personal de Defensa Civil de #Campana y trasladado por ?? de SAME, CP ??zona 1, personal de DC esparció arcilla absorbente para evitar más accidentes. pic.twitter.com/ISgm5DJLrP — (@dantrila) 6 de noviembre de 2018

