Referente peronista y empresario local chocaron en Facebook

Debatieron sobre lo que cuesta construir el pedestal que servirá de base para el avión homenaje a Gavazzi, cuya licitación fue lanzada recientemente por el Municipio. No es nueva la discusión política en Facebook. Las más comunes son entre referentes o militantes de distintos partidos políticos, o entre ellos y vecinos que reclaman -o critican- determinada medida. Pero esta vez, quienes debatieron en la red social fueron un reconocido peronista y un afamado empresario local, quienes intercambiaron, no sin chicanas, su visión contrapuesta sobre la gestión de Cambiemos. Todo se desató a partir de una publicación de Joel Vallomy, referente del Partido Justicialista de Campana, donde cuestionaba lo que costará levantar el monumento al capitán Fausto Gavazzi, campanense caído en Malvinas, que tiene en planes construir el Gobierno municipal empleando una réplica del avión que el piloto usó durante su etapa de entrenamiento en la Fuerza Aerea. "Claro que es muy bueno poder homenajear a Gavazzi… ¿Pero casi tres palos para hacer el pedestal del avión? Cómo se nota que no la sacan de sus bolsillos, derrochones", escribió Vallomy en su perfil personal. La respuesta no tardó en llegar. Y vino nada menos que del teclado de Juan Sajnín, empresario local dueño de firmas como Jusa y Ávila, y uno de los contratistas privilegiados por la gestión Abella. De hecho, hoy ejecuta la obra de la avenida Rocca. "Hacete candidato a intendente y definí las prioridades y cómo gastar", comentó el empresario. Y le dijo a Vallomy que le pida a "los concejales de la oposición" que sienten públicamente su posición sobre este gasto, ya que en definitiva son los "representantes" de los vecinos. "¿Por qué tanta defensa? ¿Vas a comprar el pliego (de la licitación del pedestal)?", le respondió Vallomy. "Estás muy berreta para debatir, Juan. Parece que los grandes pliegos de la era Cambiemos te hicieron perder el roce y el buen gusto para discutir. En todo caso, si yo como ciudadano y militante no debería opinar, vos que ganas licitaciones millonarias de Cambiemos deberías tener un bozal", añadió. "¿Por qué sería inmoral comprar el pliego y competir?", le retrucó Sajnín, quien recordó que él siempre se desempeñó en el ámbito privado. "Mal no me fue", remarcó el empresario. A esa altura de la discusión, otros usuarios se habían sumado para criticar el monto que se le adjudicará a la construcción del monumento cuando, según señalaron, en esta situación económica existen otras prioridades. En definitiva, visiones encontradas que Facebook dejó registradas.

Vallomy y Sajnín visiones encontradas sobre los gastos de la gestión Abella



Referente peronista y empresario local chocaron en Facebook

