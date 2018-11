Piden que el Intendente Sánchez dé explicaciones

Se aprobó por unanimidad el pedido presentado desde el bloque Cambiemos, requiriendo al ejecutivo de Exaltación de la Cruz que brinde información sobre un canal de desagüe del Parque de Ruta 6. Temen que transporte residuos industriales a través de una zona urbanizada de Los Cardales. En nuestra edición del pasado 28 de octubre, dábamos cuenta que varios vecinos de Los Cardales manifestaron su preocupación por una obra en ejecución y que serviría para la descarga de desechos industriales del Parque de Ruta 6 en el canal que atraviesa gran parte del pueblo para desembocar detrás del barrio La Plegaria. Ese canal pasa cerca de puntos de importancia como colegios y hasta una toma de agua que alimenta la red de agua corriente del pueblo. "Exaltación de la Cruz necesita desesperadamente crear empleo. Es el principal reclamo que recibimos de muchos vecinos. Y el proyecto del parque es sumamente positivo. Lamentablemente no parece haberse planificado correctamente. No es lógico atravesar todo Cardales con un canal de desechos industriales. El momento de corregir estas cosas para que el parque sea posible sin generar un riesgo para el pueblo es ahora, a medida que se vayan radicando industrias será más difícil. Hay que hacer las cosas bien, pensando en el futuro y en qué distrito queremos ser dentro de 20 años, para no perder nuestro entorno y no poner en riesgo la salud de nuestra población", señaló al respecto el concejal Raúl Sancho, de Cambiemos. Finalmente, esta semana se confirmó que en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, se aprobó por unanimidad un Pedido de Informes sobre el tema al Intendente Adrián Sánchez quien, además, es un reconocido Corredor y Martillero Público matriculado en esa jurisdicción. Según el concejal de Cambiemos, "el municipio utilizó un canal pluvial y lo conectó al parque industrial nuevo que inauguró Sánchez. Pero aparentemente aún no cuenta con todas las certificaciones necesarias para funcionar" y agregó: "El parque está habilitado para industrias de categoría 3 que son las más contaminantes y tiene espacio para 240 industrias. No se cómo se les ocurrió sacar los desechos por abajo de todo el pueblo".

El Trazado del canal pluvial cruza por la zona urbanizada de Los Cardales. Temen que las industrias vuelquen residuos peligrosos. Es el mismo canal en el que la planta cloacal volcaría residuos sin tratar, sobre todo los fin de semana. INFORMES EN CAMPANA Basado en el mismo artículo de nuestra edición del 28 de octubre, el concejal del FPV-UC Osvaldo Fraticelli, presentó un Pedido de Informes sobre el estado de funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos cloacales de Los Cardales. Según los dichos del vecino y arquitecto Pedro Roca, se están volcando líquidos sin tratar al mismo canal pluvial que atraviesa territorio campanense y descarga en el río Luján. Los primeros y principales afectados son los vecinos de los barrios Los Paraísos (de Los Cardales); y La Codornís, Santa Brígida y Monte Verde (de Campana). Pero además, lejos de solucionarse, el problema se agravaría dado que el municipio de Exaltación de la Cruz habría entregado el certificado de prefactibilidad para el desarrollo inmobiliario de un nuevo barrio cerrado que, de concretarse, se conectaría con la planta de tratamiento ya desbordada.

Piden que el Intendente Sánchez dé explicaciones

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: