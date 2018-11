Colella busca solucionar el descuento automático del Sindicato Municipal

"El código de descuento es una herramienta para paliar la difícil situación económica", dijo el edil del nuevo bloque "RED x Argentina" En la primer sesión del mes de noviembre desde el bloque "RED x Argentina" el concejal Marco Colella solicitó la utilización del Articulo 52 (Moción de Preferencia) para que se trate en la próxima sesión la ordenanza que da lugar a la creación del "Código de Descuento" para empleados municipales. "Esto es una herramienta fundamental que ayuda a los empleados municipales a hacerle frente a la difícil situación económica que atraviesa el país" expresó Colella y agregó "la implementación de esta ordenanza no le genera costo al municipio ya que solamente es agente de retención". Desde el bloque "RED x Argentina" continuaron explicando que "el convenio madre venció en Diciembre de 2013 y pese a eso hubo buena voluntad de ambas partes, Sindicato Municipal y Municipio, para continuar de manera informal" y agregaron "en el 2017 por un capricho del intendente se cortó de manera abrupta, sin tener en cuenta que este convenio es una herramienta sumamente beneficiosa para los trabajadores municipales". "El trabajador municipal con este código de descuento puede atender necesidades básicas para poder llevar adelante una vida digna y se le da la posibilidad de poder afrontar la difícil situación económica por la que estamos atravesando debido a la crisis inflacionaria y a la suba indiscriminada de las tarifas, ya que este abarca una gran variedad de rubros como lo son la alimentación, la salud entre otros" sostuvo el edil. Para finalizar Marco Colella hizo un llamado a los concejales del oficialismo diciendo "se acerca diciembre, un mes muy sensible para todos; el código de descuento ayudará a los trabajadores municipales a pasar las fiestas un poco más tranquilas" y agregó "les pido que nos acompañen en la aprobación e insten al intendente a no vetarlo y abrir esta mesa de diálogo con el Sindicato".



Colella busca solucionar el descuento automático del Sindicato Municipal

