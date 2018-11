Traumatología en la Clínica Delta: confianza y experiencia

Juan Cuencio Rodríguez y Sergio Franco

Sergio Franco y Juan Cuencio Rodríguez son de los médicos mas reconocidos de nuestra ciudad. Lideran un equipo de profesionales con vasta experiencia y gran formación. El Dr. Sergio Franco es un referente en el campo de la cirugía de miembro inferior, y opera hace años en la Clínica Delta de Campana. Lo mismo sucede con Juan Manuel Cuencio Rodríguez, quien es especialista en cirugía de miembro superior. Ambos conducen el equipo de especialistas en traumatología en la Clínica Delta, que además integran los doctores Mario Domenech, Juan Martín Medori, Lucas Gutiérrez y Manuel Romero. Hace mas de diez años que trabajan juntos, y en ese tiempo han construido un equipo sólido que tiene una amplia formación académica, una experiencia envidiable y una capacitación continua. Entre todos, cada uno en su especialidad, cubren todas las necesidades de tratamiento en traumatología que tienen los pacientes de Clínica Delta, tanto desde lo quirúrgico como desde otros enfoques terapéuticos. ¡Y lo de que forman un equipo no es un eufemismo! Cuenta el Dr. Franco que todos los pacientes son tratados por uno de los especialistas en particular, pero lo casos son debatidos entre todos en ateneos médicos periódicos. Allí se analizan los detalles de cada uno de los casos, se estudian los antecedentes y prácticas realizadas, y se debaten los pasos a seguir. "En el ateneo decidimos, por ejemplo, si el tratamiento de una lesión será quirúrgico o no. En caso de que lo sea vemos con qué técnica se va a operar, si se van a utilizar implantes, de que tipo, y se decide cualquier otro tema que sea relevante para la patología involucrada", explica Sergio Franco. Cuando el equipo tiene tomada una decisión, viene una etapa central del tratamiento, que es la charla con el paciente. Al respecto, Franco destaca que es un paso muy importante, donde es necesario que el paciente comprenda en todos sus detalles cómo será el tratamiento a realizar, cuáles son sus alcances y cuáles son sus riesgos. "Toda cirugía implica ciertos riesgos, y el paciente debe estar absolutamente informado de todo, para tomar una decisión seria y responsable. La medicina no puede garantizar resultados, y ninguna cirugía por mas simple que sea tiene el cien por ciento de casos exitosos, por eso es nuestro deber informar al paciente de todas las posibilidades que pueden suceder". Con la confianza de sus años de experiencia, el Dr. Franco destaca la solidez del equipo que lidera, y aclara que no todo el tratamiento termina con la cirugía. "Para nosotros es muy importante el seguimiento posterior para garantizar la mejor rehabilitación y que el paciente recupere su funcionalidad". Ya al término de la charla, Sergio Franco reconoce que "gracias a esa conducta profesional es que recibimos el mejor reconocimiento que puede tener un médico, que es cruzarse en la calle con sus pacientes y que lo saluden con alegría. Y eso, en una ciudad como Campana, nos pasa todos los días".

El equipo completo de traumatología de Clinica Delta

Traumatología en la Clínica Delta: confianza y experiencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: