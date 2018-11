POSICIONES PRIMERA D

Para este encuentro, el Auriazul recuperará a Santiago Correa, Gonzalo Leizza y Oscar Peñalba, quienes cumplieron sus respectivas sanciones. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la 11ª fecha de la Primera D y de esa manera quedó establecido que Puerto Nuevo enfrentará a Claypole el próximo lunes desde las 15.30 horas en condición de visitante y con arbitraje de Edgardo Zamora. Para el Auriazul será la oportunidad de cortar una racha de cuatro partidos sin victorias, luego de sufrir tres derrotas consecutivas y empatar en su última presentación sin goles frente al líder Juventud Unida. En busca de esa recuperación, la dupla técnica Carlos Pereyra-Hugo Medina podrá volver a contar con todos sus jugadores a disposición. Es que, finalmente, Santiago Correa y Oscar Peñalba cumplieron sus respectivas sanciones de tres fechas por las expulsiones que sufrieron ante Liniers, mientras que Gonzalo Leizza también cumplió tras haber visto la roja por doble amarilla ante Argentino de Merlo. Se trata de jugadores que conformaban la columna vertebral de la formación que tan buen arranque de campeonato tuvo, porque Correa y Leizza fueron la zaga central de esa primeras alineaciones, al tiempo que Peñalba y Redondo (quien volvió ante Juventud Unida) componían el "doble 5" en el centro del campo. POSICIONES. Concluida la 10ª fecha de la Primera D, Puerto Nuevo comparte actualmente la octava posición junto a Liniers: ambos tienen 12 puntos producto de tres victorias, tres empates y tres derrotas en nueve presentaciones. El líder sigue siendo Juventud Unida, que llegó a 19 puntos tras su empate en Campana. Claypole tuvo la oportunidad de alcanzarlo, pero cayó en Rosario y por eso, terminó resignando además la segunda posición a manos de Real Pilar, que superó a Yupanqui. Se trató de una jornada en la que sólo dos de los siete equipos que fueron locales convirtieron goles. Y apenas uno de ellos logró ganar: Argentino de Rosario. El otro, Central Ballester, igualó 1-1 con Atlas. Los resultados de la fecha 10 de la divisional fueron los siguientes: Yupanqui 0-3 Real Pilar; Defensores de Cambaceres 0-0 Muñiz; Liniers 0-0 Centro Español; Puerto Nuevo 0-0 Juventud Unida; Lugano 0-1 Deportivo Paraguayo; Central Ballester 1-1 Atlas; y Argentino de Rosario 2-0 Claypole.

Imagen ilustrativa. FECHA 11 – PROGRAMACIÓN VIERNES - 15:30 horas: Atlas vs Defensores de Cambaceres / Juan Pablo Battaglia - 15:30 horas: Deportivo Paraguayo vs Liniers / Lucas Ozuna SÁBADO - 11:00 horas: Real Pilar vs Lugano / Edgardo Kopanchuk DOMINGO - 11:00 horas: Juventud Unida vs Argentino de Merlo / Ramiro Magallán - 13:30 horas: Centro Español vs Argentino (R) / Ezequiel Yasinski LUNES - 15:30 horas: Muñiz vs Yupanqui / Tomás Diulio - 15:30 horas: Claypole vs Puerto Nuevo / Edgardo Zamora LIBRE: Central Ballester

