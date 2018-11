POSICIONES NACIONAL B QUEDÓ 13º Culminada la novena fecha del campeonato, Villa Dálmine ocupa la 13ª posición con 10 unidades, producto de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas en nueve encuentros. En tanto, en los Promedios sigue tres puntos por delante de Los Andes (93 a 90) y también tiene por debajo en esa tabla a Temperley y Defensores de Belgrano, equipos que dividen por una sola temporada. En cuanto a la tabla de posiciones, Sarmiento continúa como único líder a pesar de empatar con Agropecuario, dado que Nueva Chicago dejó su invicto ante Platense. Esto fue aprovechado por Arsenal, que goleó a Quilmes y quedó a solo tres puntos del elenco de Junín. Los resultados de la novena fecha fueron: Instituto 1-0 Mitre (SdE); Villa Dálmine 0-0 Brown (A); Defensores de Belgrano 1-1 Independiente Rivadavia; Los Andes 0-2 Atlético Rafaela; Platense 3-0 Nueva Chicago; Gimnasia (M) 3-1 Ferro Carril Oeste; Gimnasia (J) 1-1 Deportivo Morón; Central Córdoba (SdE) 1-1 Olimpo (BB); Arsenal 4-1 Quilmes; Almagro 1-1 Guillermo Brown (PM); Santamarina 2-0 Chacarita; Agropecuario 0-0 Sarmiento (J). Libre: Temperley. El encuentro en Caballito se disputará desde las 20 horas con arbitraje de Sebastián Ranciglio. El arquero José Castellano sufrió una grave lesión, mientras que Martín Comachi se recupera de una lesión muscular. En la previa al encuentro frente a Brown de Adrogué, Walter Nicolás Otta apenas dispuso de cuatro días para trabajar con el plantel y preparar ese duelo. Ahora, de cara a su segundo compromiso de este segundo ciclo al frente de Villa Dálmine, el DT tendrá una "semana larga", dado que el partido frente a Ferro Carril Oeste fue programado para el lunes a las 20 horas. Dicho encuentro, correspondiente a la 10ª fecha, se disputará en Caballito y con arbitraje de Sebastián Ranciglio, quien ya dirigió esta temporada al equipo de nuestra ciudad, aunque por Copa Argentina (tuvo a su cargo el cotejo frente a UAI Urquiza que se definió por penales en cancha de Chacarita). Estos días extras para preparar el choque con Ferro no sólo le vendrán bien a "Nico" para profundizar las variantes tácticas que empezó a implementar la semana pasada, sino también al delantero Martín Comachi, quien ante Brown sufrió una distensión muscular (fue reemplazado en la segunda parte) y desde entonces trabaja de manera diferenciada en busca de la recuperación que le permita estar el lunes en Caballito. En el rubro lesiones, la mala noticia la aportó el estudio que se realizó el arquero José Castellano, quien el jueves de la semana pasada debió abandonar la práctica por una molestia en la rodilla. De hecho, fue marginado de la convocatoria para enfrentar a Brown, dado que iba a estar en el banco de suplentes. Finalmente se confirmó que sufrió la rotura de ligamentos cruzados y que deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que se perdería el resto de la temporada. FECHA 10 - PROGRAMACIÓN VIERNES - 21:00 horas: Atlético Rafaela vs Central Cordoba (SdE) / Pablo Díaz SÁBADO - 12:00 horas: Brown (A) vs Agropecuario / Ramiro López - 14:00 horas: Chacarita Juniors vs Instituto / Jorge Broggi - 14:00 horas: Deportivo Moron vs Santamarina (T) / Bruno Bocca DOMINGO - 16:00 horas: Gmo Brown (PM) vs Platense / Pablo Dóvalo - 18:30 horas: Indep. Rivadavia vs Gimnasia (J) / Diego Ceballos - 21:00 horas: Mitre (SE) vs Temperley / Eduardo Gutiérrez LUNES - 15:30 horas: Nueva Chicago vs Gimnasia (Mendoza) / Lucas Novelli - 20:00 horas: Quilmes vs Defensores de Belgrano / Mariano González - 20:00 horas: Ferro Carril Oeste vs Villa Dalmine / Sebastián Ranciglio - 21:05 horas: Olimpo vs Almagro / Luis Lobo Medina MARTES - 20:00 horas: Sarmiento (J) vs Arsenal / Yael Falcón LIBRE: Los Andes



MARTÍN COMACHI SUFRIÓ UNA DISTENSIÓN MUSCULAR FRENTE A BROWN DE ADROGUÉ Y ESTÁ EN DUDA PARA EL COMPROMISO EN CABALLITO.

