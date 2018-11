Empataron 2-2 con goles de Emilce Correa y Manuela Cardozo. En la próxima fecha, las Auriazules reciben a Argentino de Rosario el domingo a las 15.30 horas. Por la sexta fecha de la Zona B del campeonato de Primera B de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo igualaron 2-2 en su visita a Defensa y Justicia. En este encuentro, las Auriazules comenzaron ganando con un gol de tiro libre de Emilce Correa (violenta ejecución contra el palo de la arquera local desde una lejana posición), pero en la segunda parte, las de Varela lograron dar vuelta el marcador y pasar al frente. Finalmente, en los últimos minutos de juego, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez alcanzaron el empate con un tanto convertido por Manuela Cardozo (buena definición de media vuelta tras un rebote dentro del área) y a pesar de seguir yendo contra el arco rival en busca de la victoria, debieron conformarse con el punto. Es la primera igualdad de las Portuarias en la temporada, que hasta el momento acumulaban tres victorias y dos derrotas. De esta manera, ahora tienen 10 puntos y se ubican en la tercera posición de la Zona B por detrás de los dos líderes, Luján y Real Pilar, que suman 15 unidades. Para visitar a Defensa y Justicia, la formación de Puerto Nuevo fue la siguiente: Jacqueline Schmidt; Rocío González, María Rodríguez, Nancy Ríos, Sabrina Ogrine; Milagros Soria, Marisa González, Lucila Molinas, Manuela Cardozo; Emilce Correa y Karen Ramírez. Luego, en el segundo tiempo, llegaron las modificaciones: a los 5 minutos, Florencia Zapata reemplazó a Marisa González, quien se retiró con una molestia muscular; a los 30, Cintia Flamenco suplantó a Rocío González; y a los 35, Juliana Mazzota ingresó por Lucila Molinas. Esta sexta fecha de la Zona B de la Primera B se completó con los siguientes resultados: Deportivo Español 2-1 Camioneros; Estudiantes de Caseros 0-1 Real Pilar; Luján 5-0 Atlas; y Banfield 2-1 Ferro Carril Oeste. Libre quedó Argentino (R), que será el próximo rival de las Auriazules, este domingo a las 15.30 horas. De esta manera, las posiciones son: 1) Real Pilar y Luján, 15 puntos; 3) Puerto Nuevo, 10 puntos; 4) Deportivo Español, 9 puntos; 5) Argentino de Rosario y Defensa y Justicia, 8 puntos; 7) Camioneros y Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 9) Banfield, 5 puntos; 10) Atlas, 3 puntos; 11) Estudiantes, 1 punto. Y la próxima fecha tendrá los siguientes encuentros: Puerto Nuevo vs Argentino de Rosario (domingo 15.30 en el estadio Carlos Vallejos); Camioneros vs Defensa y Justicia; Real Pilar vs Deportivo Español; Ferro Carril Oeste vs Estudiantes de Caseros; y Atlas vs Banfield. Libre: Luján. ZONA A Por la sexta fecha de la Zona A de la Primera B se registraron los siguientes resultados: Argentino de Quilmes 2-0 Almirante Brown; Comunicaciones 8-0 Liniers; All Boys 4-3 Lima FC; Gimnasia (LP) 18-0 Deportivo Armenio; y SATSAID 3-1 Deportivo Merlo. Libre: Argentinos Juniors. Así, las posiciones son: 1) Gimnasia (LP), 18 puntos; 2) SATSAID, 16 puntos; 3) Comunicaciones y All Boys, 10 puntos; 5) Deportivo Merlo, 8 puntos; 6) Argentino de Quilmes, 6 puntis; 7) Lima FC, Almirante Brown y Argentinos Juniors, 4 puntos; 10) Liniers, 3 puntos; 11) Deportivo Armenio, 0 puntos. La próxima fecha de esta zona tendrá los siguientes partidos: Deportivo Merlo vs Gimnasia (LP); Deportivo Armenio vs All Boys; Lima FC vs Comunicaciones; Liniers vs Argentino de Quilmes; Almirante Brown vs Argentinos Juniors. Libre: SATSAID.

