Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 08/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 08/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







SUPERFINAL; SIN CONVOCADOS: la CONMEBOL emitió un comunicado.- SUPERLIGA; RACING PUNTERO: Racing Club es el único líder del campeonato con 26 puntos.- CHAMPIONS LEAGUE: inicio de la segunda rueda de la fase de grupos (fecha 4).- PRIMERA B METRO: se completó la 14ª fecha.- PRIMERA C: el líder Deportivo Armenio estiró su diferencia en la cima.- SUPERFINAL: SIN CONVOCADOS De cara a la "súperfinal" de la Copa Libertadores, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) emitió un comunicado en el que le solicita a sus diferentes asociaciones que no convoquen jugadores ni de Boca Juniors ni de River Plate para la próxima "fecha FIFA" que comenzará la semana que viene. De esta manera, los entrenadores de ambos equipos tendrán después del primer partido (este sábado 10 a las 17 horas) a todos sus jugadores a disposición durante las siguientes dos semanas para preparar el segundo encuentro (sábado 24 a las 17). SUPERLIGA: RACING PUNTERO Concluida la 11ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, Racing Club es el único líder del campeonato con 26 puntos, aunque con dos partidos más que su escolta, Defensa y Justicia, que tiene 21 tras vencer 3-2 a Vélez Sarsfield en el cierre de la jornada. Después aparecen: 3) Huracán, con 20 puntos; 4) Atlético Tucumán, Unión y Godoy Cruz, con 19 puntos; 7) Boca Juniors, 18 puntos; 8) Vélez Sarsfield, 17 puntos. El máximo goleador del certamen es Emanuel Gigliotti, quien anotó por duplicado en el triunfo 2-0 de Independiente sobre Argentinos Juniors y llegó a las 11 conquistas. En el segundo lugar de esa tabla está Lisandro López (Racing) con 7. CHAMPIONS LEAGUE En el inicio de la segunda rueda de la fase de grupos (fecha 4) se dieron los siguientes resultados: -Grupo A: Atlético Madrid 2-0 Borussia Dortmund y Mónaco 0-4 Brujas. -Grupo B: Inter 1-1 Barcelona y Tottenham 2-1 PSV. -Grupo C: Estrella Roja 2-0 Liverpool y Napoli 1-1 PSG. -Grupo D: Porto 4-1 Lokomotiv Moscú y Schalke 04 2-0 Galatasaray. -Grupo E: Bayern Munich 2-0 AEK Atenas y Benfica 1-1 Ajax. -Grupo F: Manchester City 6-0 Shakhtar y Lyon 2-2 Hoffenheim. -Grupo G: CSKA Moscú 1-2 Roma y Viktoria Pilsen 0-5 Real Madrid. -Grupo H: Valencia 3-1 Young Boys y Juventus 1-2 Manchester United. PRIMERA B METRO Se completó la 14ª fecha, que dejó los siguientes resultados: Flandria 0-0 San Telmo; Atlanta 2-1 Almirante Brown; Deportivo Español 1-0 Sacachispas; Comunicaciones 2-1 Colegiales; Estudiantes 0-0 San Miguel; UAI Urquiza 0-2 Barracas Central; Deportivo Riestra 0-2 Fénix; Tristán Suárez 2-1 Defensores Unidos; y Talleres 1-1 J.J. Urquiza. En tanto, el partido entre Acassuso (que ganaba 1-0) y All Boys se suspendió en el entretiempo por falta de ambulancia. Así, el líder sigue siendo Estudiantes con 30 puntos, mientras que sus escoltas son All Boys y Atlanta con 25. Más atrás aparecen: 4) Barracas Central, con 24; 5) Deportivo Riestra, con 23; y 6) Acassuso, con 22. PRIMERA C Con su victoria 2-1 como visitante sobre Midland, el líder Deportivo Armenio (30 puntos) estiró su diferencia en la cima a cuatro puntos, dado que su nuevo escolta es Dock Sud (26), que goleó 4-1 como visitante a Sportivo Italiano (3º con 35). Los resultados de la 14ª fecha fueron: Alem 0-0 Lamadrid; Midland 1-2 Deportivo Armenio; Ituzaingó 1-1 Villa San Carlos; Cañuelas 0-1 Argentino de Quilmes; Victoriano Arenas 1-0 Sportivo Barracas; San Martín (B) 1-0 Laferrere; Excursionistas 1-0 Luján; Sportivo Italiano 1-4 Dock Sud; Central Córdoba (R) 0-1 El Porvenir; y Berazategui 1-1 Deportivo Merlo.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: