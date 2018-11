Verano: temporada para cuidar la piel

Entre los 18 y 20 años, una persona recibirá aproximadamente el 80% de la radiación solar a la que se expondrá durante toda su vida. Por eso, es importante proteger la piel desde la infancia tomando conciencia de los daños que puede traer a la salud. Cuando estamos al aire libre nos exponemos a la luz del sol, fuente principal de la radiación ultravioleta (RUV). Los rayos UV dañan el ADN de las células de la piel lo cual puede favorecer al desarrollo de cáncer cutáneo. Entre los rayos solares se encuentran la radiación ultravioleta A y B (RUV A y RUV B), causantes de la mayoría de los daños en la piel y la RUV C que no llega a la tierra por ser absorbida en la capa de ozono Los RUV A componen el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la piel y penetran en profundidad hasta llegar a la dermis, donde afectan las células y las fibras de colágeno y elastina. Pueden causar: - Fotoenvejecimiento (la piel se torna fina, opaca, pierde elasticidad y presenta arrugas marcadas), - Intolerancia al sol o alergia solares (se manifiesta con picazón en todo el cuerpo y manchas rojas) - Alteraciones de pigmentación. Pero lo más importante a destacar dentro de las alteraciones que provocan los RUV A es cáncer de piel Por su parte, los RUV B son los responsables del bronceado, pero también de quemaduras que predisponen a desarrollar cáncer de piel y reacciones alérgicas. Las zonas del cuerpo que están en contacto directo con el sol a diario durante años, pueden presentar lesiones que, en su conjunto, se llaman "fotodaño". Este se manifiesta como: piel seca, laxa, adelgazada, arrugada y con manchas. Estas últimas pueden ser, marrones, blanquecinas o rosadas. Otra lesión que provoca la acumulación de radiación UV en la piel es la queratosis actínica, una patología pre-cancerosa, también llamada queratosis solar. Suele darse en personas mayores de 40 años con piel blanca. Se presenta, generalmente, en el cuello, la cara y el escote en forma de escamas pequeñas y pálidas sobre un fondo rosado, por lo que se reconocen más al tacto que a la vista. Si se detectan a tiempo, se pueden curar sin mayor problema. En los casos más extremos, la exposición al sol y la excesiva radiación UV puede desarrollar cáncer de piel. Estos se pueden dividir en dos tipos: Melanoma: Este es uno de los más agresivos para el ser humano. Se desarrolla principalmente en personas de piel y ojos claros que sufrieron quemaduras solares en la infancia o adolescencia. Suele localizarse en zonas de exposición puntual, excesiva e intermitente como la espalda y las piernas. Se manifiesta con manchas oscuras que pueden crecer y transformarse en nódulos o úlceras. Epiteliomas: Es el tipo de cáncer más frecuente que padece la humanidad. Se observa principalmente en la cara, cuello, pecho y manos. Su aspecto es variado pero lo más común para detectarlo es cuando una lesión en la piel no se cura y se vuelve a lastimar. Para proteger la piel de la exposición a la radiación UV se recomienda: - Utilizar diariamente protección solar, incluso los días nublados ya que las nubes dejan pasar el 80% de la radiación UV. Lo mismo ocurre si estamos a la sombra de los árboles, en donde se pueden filtrar los rayos del sol. - No exponerse a los rayos UV entre las 10 y las 16 hs. - Estar a la sombra en los horarios picos y con ropa adecuada: gorros de ala ancha que protejan las orejas y cubran el rostro y anteojos para cuidar la visión. También se pueden utilizar prendas con filtros UVA y UVB. *Asesoró la Dra. Natalia Muñoz Balestra, dermatóloga de la Clínica Zabala (MN: 101535)



Verano: temporada para cuidar la piel

