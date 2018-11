Farmacéuticos de Campana acompañaron el inicio de las audiencias por el caso Farmacity

P U B L I C



Encabezados por la presidenta del Colegio local, Andrea Giobellini, siguieron las alternativas dentro de Tribunales desde la plaza Lavalle. La ronda de consultas iniciada por la Suprema Corte continúa la semana que viene. Farmacéuticos de Campana acompañaron el miércoles las audiencias públicas que la Corte Suprema de Justicia llevó a cabo como parte del proceso para decidir si autoriza el desembarco de la megacadena Farmacity a la provincia de Buenos Aires. Encabezado por la presidenta del Colegio de Farmaceuticos de Campana, Andrea Giobellini, la delegación siguió desde la plaza Lavalle lo que sucedía dentro de Tribunales, donde diversos "amigos de la Corte" expusieron tanto a favor como en contra de la expansión de la cadena a territorio bonaerense. Lo que se discute es la constitucionalidad de una la ley provincial que impide la instalación de farmacias a nombre de sociedades anónimas Debido a la movilización de los farmacéuticos, las farmacias bonaerenses estuvieron con sus persianas bajas medio o directamente todo el día. En Campana, la delegación regresó para volver a abrir sus negocios por la tarde. "Nosotros seguimos a través de una pantalla gigante lo que sucedía dentro de Tribunales", precisó Giobellini en diálogo con La Auténtica Defensa. "Creo que se dejó afuera a varios oradores que hubiesen intervenido a favor de Colegio de Farmacéuticos de la provincia, como el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (Guido Lorenzino)", sostuvo la farmacéutica. La Corte no tiene tiempos, no fijo un plazo para definirse y las opiniones de los amigos del Tribunal no son vinculantes. Una nueva audiencia se fijó para la semana que viene, en la que se esperan que hablen, entre otros, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, Isabel Reynoso. Para la definición sobre la constitucionalidad o no de la ley provincial que prohíbe sociedades anónimas como farmacias, ya se excusaron de votar dos de los jueves que hoy integran la Corte Suprema: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, ambos vinculados con Farmacity. Para la nueva audiencia no se prevé otra movilización de los farmacéuticos, ya que no contarán con la autorización de la ciudad de Buenos Aires, afectada por la reunión del G-20 en esa fecha.

