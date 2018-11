Presentaron "Campana en Red"

CONOCERSE Y ARTICULAR "Para nosotros –dijo Roberto Dabusti, Gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Axion- es una satisfacción muy grande desde nuestra empresa formar parte desde este equipo de trabajo que integramos junto al Municipio, el Instituto Armonía, y las organizaciones sociales que pasaron por el curso. Siempre digo que este es un claro ejemplo de articulación público privada y de organizaciones sociales. Acá está el estado, la sociedad civil, una institución educativa como lo es el Armonía, y también está Axion, empresa comprometida con Campana para trabajar en distintos ámbitos y el sector social es uno de ellos. Nuestra idea es continuar apoyando estos cursos y perfeccionándolos cada año. Ir caminando juntos, y sobre la marcha, ver cuál es la mejor estructura de curso y también de esta red que se necesita para poder trabajar de forma articulada. Muchas veces, hay muchas organizaciones que hacen lo mismo. Entonces, lo primero para hacer es lograr que se conozcan: no saben en qué está trabajando el otro. En Campana pasa con el tema discapacidad, por ejemplo. Entonces, es natural que al conocerse, converjan y vean si pueden trabajar coordinadamente sobre la problemática. Fruto de los cursos, han surgido alianzas e incluso el espontáneo intercambio de mejores usos y prácticas. Se va produciendo un intercambio que es muy enriquecedor y eso es lo que nosotros buscamos". Será sitio web y redes sociales asociadas. Nucleará las actividades e inquietudes de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Campana. Contará con el asesoramiento inicial de la Universidad de San Andrés. Fruto de una inspiración conjunta entre las Organizaciones de la Sociedad Civil de Campana, luego del segundo año de los cursos de Formación para la Gestión y Sustentabilidad del sector social; la directora del Colegio Armonía, Nora Taret, presentó el proyecto "Campana en Red" durante la última capacitación del año que recibieron las instituciones locales. "Creemos –dijo Taret a los presentes- que la comunidad de Campana desconoce la amplitud de las Organizaciones de la Sociedad Civil que existen a nivel local, y los aspectos a los que se dedican. El objeto de Campana en Red será el de potenciar voluntades y hacerlas visibles; facilitar un nexo y sinergias; promover el voluntariado; darle visibilidad a las actividades y eventos que realizan". Según explicó Taret, Campana en Red está inspirado en el portal "San Fernando en Red" y contará con el apoyo y asesoramiento de la Universidad de San Andrés. Su implementación tendrá lugar a partir del 2019. Organizados por la Municipalidad de Campana, el Instituto Armonía y la empresa Axion, durante el primer año de los cursos de Formación para la Gestión y Sustentabilidad del sector social, en 2017, el número de personas se duplicó y el número de organizaciones creció a 84. "En definitiva –concluyó Taret sobre la presentación de Campana en Red- la pretensión es aumentar el número de OSC que se legitimen formalizando sus aspectos administrativos legales, y cuenten con herramientas que las hagan crecer y ser sustentables en el tiempo". FORMALIDADES La Directora de la Unidad Académica Armonía hizo la presentación de Campana en Red durante la última capacitación del año organizada para integrantes de la OSC de la ciudad. "Estas organizaciones tienen como objetivo cumplir su misión, y lo hacen muy bien. Y no tienen por qué tener una estructura para soportar el marco legal y fiscal imperante. Es casi un castigo, para gente que su vocación es ayudar y mejorar nuestra sociedad. El trabajo en red es fundamental, para poder ayudarse unos con otros, también en estos temas", dijo el especialista Roberto Germino sobre su presentación, en la cual explicó que lograr "la exención del Impuesto a las Ganancias es la puerta para lograr el resto de las exenciones". Germino también explicó, entre otros detalles, que los directivos de una OSC pueden percibir honorarios. Esos honorarios tienen un tope establecido a partir de un cálculo matemático, y que si bien no hace falta emitir ningún recibo, deben ser bancarizados para que queden registrados y puedan ser contabilizados.

Taret y Germino durante la última capacitación del año a las OSC de Campana. “La exención del Impuesto a las Ganancias es la puerta para lograr el resto de las exenciones", señaló el especialista contable.



Presentaron "Campana en Red"

