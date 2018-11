Tras vencer a Bomberos de La Matanza y aprovechando la derrota de Auxiliar Merlo "B" se aseguraron terminar el año entre los tres mejores de la General. Y si en la última fecha vencen a Platense, culminarán como el mejor equipo de la temporada.

Después de ganar de forma invicta el Torneo Apertura y, a pesar de no poder repetir ese cien por ciento de contundencia en el Clausura (siete victorias y tres derrotas), la Primera Caballeros de Handball del Campana Boat Club ya consiguió el ascenso a la Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL).

Aunque todavía restan dos fechas para terminar la temporada de Sexta División, el equipo dirigido por Eduardo Godoy aseguró el objetivo luego de vencer 26-8 como visitante a Bomberos Voluntarios de La Matanza y aprovechando la derrota 25-18 que sufrió Auxiliar Merlo "B" frente a Defensores de Moreno como local.

De esta manera, la Tabla General que reúne los resultados de todo el año y define los tres ascensos directos ya muestra a Boat Club con el boleto asegurado a la categoría superior, mientras que Universidad de Luján "C" lo imitará con los puntos que le cederá Bomberos de La Matanza en la próxima fecha. En tanto, el tercer y último pasaje directo se definirá entre All Boys y Auxiliar de Merlo, que se enfrentarán entre sí en la última fecha.

Como en ese duelo dividirán puntos, sólo uno de los dos podría alcanzar al CBC, lo que garantiza el ascenso de los Celestes, que podrán terminar como el mejor equipo de la temporada si en la última fecha (a jugarse el 25 de noviembre) vencen a Platense.

Hasta el momento, la General tiene al Boat Club como líder con 57 puntos (21 PJ); en segundo lugar se encuentra Universidad de Luján "C" con 55 puntos (21 PJ); tercero está All Boys con 53 (20 PJ); y cuarto aparece Auxiliar Merlo "B" con 52 (20 PJ).

Este fin de semana se jugará la 12ª fecha, en la que Boat Club quedará libre al igual que Instituto San Pablo Wilde y que tendrá los siguientes partidos: Universidad de Luján "C" vs Bomberos de La Matanza; Temperley vs Platense "B"; All Boys vs Municipalidad de Lomas de Zamora; Muñiz "B" vs Auxiliar Merlo "B"; y Defensores de Moreno vs Banfield "B".

En tanto, el domingo 25 de noviembre se disputará la última fecha, que tendrá los siguientes encuentros: Platense "B" vs Campana Boat Club; Auxiliar Merlo "B" vs All Boys; Bomberos de La Matanza vs Instituto San Pablo Wilde; Municipalidad de Lomas de Zamora vs Temperley; y Banfield "B" vs Muñiz "B". Mientras que Universidad de Luján "C" y Defensores de Moreno quedarán libres.

CÓMODA VICTORIA. El pasado domingo, los Mayores del CBC consiguieron un cómodo triunfo como visitantes sobre Bomberos de La Matanza. Al término del primer tiempo ya ganaban 12-5 y en el segundo tiempo apretaron todavía más el acelerador y con un parcial de 14-3 llegaron al 26-8 final.

En dicho encuentro se destacó Franco Parrilla, autor de 11 goles. Además, también convirtieron Hernán Perticari (4), Gonzalo Comínguez (4), Tomás Soto (2), Augusto Di Palma (2), Eduardo Grillo (1), Nazareno Bentancourt (1) y Leonel Dente (1).

Con esta victoria y al enterarse luego de la derrota de Auxiliar Merlo "B", los Celestes festejaron el ascenso a la Quinta División.