Josué Viera Veneziani inaugurará hoy la participación celeste. Tras 17 años de ausencia en esta regata nacional, el "Melli" correrá las eliminatorias (y eventual repechaje) de la prueba de singles peso ligero senior "A". El sábado y domingo, las finales. Comienza hoy la edición 2018 del Campeonato Argentino de Remo, la regata más esperada del año y una de las más importantes de América Latina, que se realizará desde hoy y hasta el domingo en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, con organización y fiscalización de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Este año tendrá la particularidad que será sólo de pruebas de 2.000 metros: las categorías master, cadetes y adaptados tendrán un Campeonato Argentino aparte, a mediados de mes. Por esta misma razón es que la edición 2018 del CAR será de tres días (como lo fue siempre) y no de cuatro. El único bote del Campana Boat Club que se deberá someter a instancias eliminatorias (lo que habla de una preocupantemente baja cantidad de inscriptos, una constante durante todo el año) será el single peso ligero senior "A" de Josué Viera Veneziani. "El Melli", quien junto a su hermano Jonathan consiguió títulos nacionales a nivel clubes y sudamericanos a nivel selección, volverá a correr un Campeonato Argentino tras 17 años. También es novedad para Viera Veneziani correr en single y también lo es en la categoría peso ligero. El singlista de 34 años, esposo de Noelia González que también tiene pasado en la Selección Nacional, y padre de Tobías, el promisorio remero del pre-equipo del Boat Club, saldrá al agua a las 11:38 para afrontar la primera de dos series eliminatorias. En total serán doce scullers los que irán por la gloria, en una prueba absolutamente dominada por Alejandro Colomino, el remero del Club de Regatas La Marina y de la Selección Nacional que ganó las últimas cinco ediciones. Viera Veneziani enfrentará a Matías Boledi (remero paulista recientemente nacionalizado argentino, contemporáneo al campanense, y miembro de la Selección Nacional) del Club de Remo Teutonia; a Rómulo De Santis del Club de Regatas San Nicolás; a Nahuel Galiana del Rowing Club Argentino; a Tomás Van Gelderen del Buenos Aires Rowing Club; y a Federico Valenzuela, del Club de Regatas La Plata. Sólo el bote ganador del "heat" avanzará directamente a la final, y todo parece indicar que ese pasaje será peleado arduamente entre Viera Veneziani, Boledi y Valenzuela. Los botes que en ambas series finalicen 2º a 6º deberán correr, hoy mismo, la instancia de repechaje, en la que pasarán a la final el 1º y 2º de cada serie. Mañana sábado será el debut de cuatro remeros del CBC en el CAR 2018, incluidos los miembros de la Selección Nacional Felipe Modarelli y Joel Romero. Junto a Rubén Geuna y Lionel Erba irán en búsqueda del título nacional en la prueba de cuatro remos largos sin timonel de la categoría Sub 23 (inicia 12:57). El CBC volvió a ganar en el año 2017 un título de campeón argentino Sub 23 tras una década (Joel Romero y Rubén Geuna, en par pesado, título que buscarán defender este domingo).

JOSUÉ VIERA VENEZIANI BUSCARÁ EL PRIMER LUGAR DE SU SERIE ELIMINATORIA PARA TRATAR DE EVITAR EL REPECHAJE Y METERSE DIRECTAMENTE EN LA FINAL. RODRIGO MURILLO IRA POR LA TRIPLE CORONA El remero campanense Rodrigo Hernán Murillo García, representante del Club San Fernando y de la Selección Nacional, irá en búsqueda de la triple corona este fin de semana en el Campeonato Argentino 2018. Competirá en las tres pruebas de remo largo de la categoría masculina senior: par, cuatro sin, y ocho. En ocho, la tripulación que integrará es la clara favorita al título, e irá en búsqueda de la décima victoria consecutiva, un record absoluto para el remo nacional. En cuatro sin y en par, la elección de un favorito es muy compleja ya que en ambos casos habrá tripulaciones muy fuertes, de nivel de elite, del Club de Regatas La Plata. Mañana sábado en Cuatro Sin Senior Masculino (M4-), Murillo (3) compartirá el bote del Club San Fernando con Iván Germán Carino (stroke), Marcos César Morales (2) y Joaquín Riveros (bow). Enfrentarán a la embarcación del Club de Regatas La Plata que presentará a Agustín Díaz (stroke), Martín Lasserre (3), Ignacio González Hrynkiewicz (2) y Rodrigo Sánchez (bow). El domingo, en Dos Sin Senior Masculino (M2-), Murillo y Carino representarán al Club San Fernando ante los botes del Club de Regatas La Plata, con Martín Lasserre (stroke) y Agustín Díaz (bow); y del Buenos Aires Rowing Club, con Francisco Schoo (stroke) y Peter Dickson (bow). Finalmente, el Ocho Senior Masculino (M8+) tendrá a San Fernando compitiendo por la décima victoria consecutiva frente al Club de Regatas La Plata.

MURILLO JUNTO A LOS ARGENTINOS QUE PARTICIPARON DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD: TOMÁS HERRERA, MARÍAS SOL ORDAS Y FELIPE MODARELLI.



Remo:

Comienza la participación del Campana Boat Club en el Campeonato Argentino

