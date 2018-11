Tras completar toda la extensión de calle González, actualmente se trabaja en Machinandiarena. Durante una recorrida, Gómez aseguró que "el propósito es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la ciudad". El intendente interino Luis Gómez recorrió ayer las obras de asfalto que actualmente se llevan a cabo en el barrio San Jacinto. Gómez destacó la importancia de las obras dado que "el barrio fue muy postergado por varios años" y que "gracias al compromiso de Sebastián Abella finalmente llegaron". En este sentido, subrayó además que hay una importante e intensa labor por parte de la gestión al momento de gestionar fondos ante los gobiernos provincial y nacional. "Estuve conversando con los vecinos y se mostraron realmente muy felices, satisfechos y agradecidos con estas obras", comentó tras la recorrida. En relación a ello, también señaló que "ahora los vecinos del barrio San Jacinto tendrán un acceso al barrio en óptimas condiciones por González y podrán transitar de forma segura por el resto de las calles en que se trabaja". SOBRE EL REEMPLAZO DE ABELLA Gómez reemplaza a Sebastián Abella desde el 5 hasta el 20 de noviembre mientras hace uso de su licencia de descanso anual. "No es fácil. Sebastián es un intendente muy presente que recorre constantemente los barrios y está cerca de los vecinos. No se detiene nunca", comentó respecto a la responsabilidad de cumplir con su interinato. "No obstante, estoy asumiendo esa responsabilidad con mucho compromiso para poder estar a la altura de las circunstancias. Igualmente, es por un período muy corto porque, los que lo conocemos a Sebastián, sabemos que no puede estar ausente por mucho tiempo, es más fuerte que él", completó.

El intendente interino conversó con vecinos.

Avanza el asfalto en San Jacinto pic.twitter.com/qGgUBpUo7H — MunicipalidadCampana (@campanagov) 6 de noviembre de 2018

El intendente interino recorrió las obras de asfalto en San Jacinto

