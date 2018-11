P U B L I C



"Los vencedores comparan sus realizaciones con sus metas, mientras perdedores comparan sus realizaciones con aquéllas de otras personas." (Nido Qubein) Vencedores están siempre conmemorando los sueños realizados, las iniciativas bien devenidas, los objetivos alcanzados. Ellos se regocijan y agradecen la bendición de ver sus vidas plenas y abundantes. Los perdedores nada tienen que conmemorar. Solo se lamentan, solo murmuran, solo se lamentan porque otros vencen y ellos no. Sus corazones están tomados por el resentimiento, por la envidia, por no tener bendiciones que compartir con otros. No hay posibilidad de envidia y enconamiento en el corazón de un hijo de Dios, pues él es un vencedor. No buscará comparar sus realizaciones con las de otras personas. Él tendrá sus propósitos alcanzados y será eso que conmemorará. Los que no consiguen vencer, culpan al sistema mundanal, pues es eso que conocen. Ellos no abren el corazón para Dios, no andan por el camino de los vencedores. Pierden tiempo con las quejas por las derrotas y no encuentran tiempo para un cambio que los llevará, también, a conmemorar victorias. Olvida el pasado de derrotas y empieza a vivir el presente de victorias. Comienza recibiendo al Señor en su vida. Ésa será tu victoria más importante.

Metas... Realizaciones... Victorias

Por Claudio Valerio

