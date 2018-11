Juan Manuel Witt se refirió al trabajo que se realiza en la Escuela Municipal de Boxeo del barrio La Josefa. Como cierre de año, púgiles locales se presentarán en un Mundialito Amateur que se realizará en Bolivia en diciembre. La Escuela Municipal de Boxeo está cerrando un año de trabajo en La Josefa, a donde asisten chicos y chicas del barrio y zonas aledañas que han tenido la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios y eventos boxísticos. Y que ahora se preparan para viajar en diciembre a Bolivia, donde se realizará un Mundialito Amatetur "Tendrá púgiles de toda América y será en Santa Cruz de las Sierras", explicó Juan Manuel Witt, profesor de la Escuela Municipal. "Tenemos mucha expectativa en el equipo de boxeadores que se llevará, aunque estamos hablando de chicos y chicas con poca experiencia, consideramos que están listos para tamaño reto y eso nos da la esperanza de traernos medallas y victorias a nuestra ciudad", agregó "El Principito". En cuanto al balance de este año y medio que lleva funcionando la Escuela Municipal, el campeón mundial Súper Ligero de la WPC y la UBC detalló: "Es altamente positivo desde varios aspectos. Se realizaron 12 eventos de boxeo en la ciudad, donde se pudo lograr establecer un equipo competitivo de nueve boxeadores amateurs y un profesional. Como profesor me siento contento por aportar este deporte a programas sociales como Envión, donde muchos jóvenes se proyectan ya como próximos atletas de la ciudad". La actividad de la Escuela Municipal se desarrolla los martes, miércoles, jueves y sábados. "Igualmente, estamos también considerando sumar nuevos horarios para poder trabajar con los competidores y los demás jóvenes que adoptan el boxeo como rutina de entrenamiento", remarcó Witt, quien considera que al boxeo "como herramienta de inclusión muy bien recibida por los jóvenes en los barrios". En ese contexto en el que esta disciplina está muchas veces sumergida, "El Principito" resalta: "Conozco con exactitud la necesidad de un pibe de barrio y, en esos casos, el boxeo se transforma en un vehículo para lograr objetivos a fuerza de sacrificio y esfuerzo donde ninguna diferencia social se interpone. Por eso mi mayor deseo no es sacar campeones en el ring sino campeones en la vida".



