Breves: Polideportivas

CON APORTE CAMPANENSE: con 2 puntos y 4 rebotes del alero campanense Juan Martín Fernández, Peñarol de Mar del Plata derrotó a Hispano Americano de Río Gallegos.- CLAUSURA ABZC; JUEGA EL CBC: desde las 21 horas, enfrentará como visitante a Náutico Zárate.- PROVINCIAL; CCC vs CADU: Ciudad de Campana enfrentará como visitante el domingo a Defensores Unidos de Zárate.- PUMAS CONFIRMADOS: El entrenador del Seleccionado Argentino de Rugby confirmó la alineación titular.- MARATÓN DE NEW YORK: el etíope Lelisa Desisa ganó la edición 2018.- CLAUSURA ABZC: JUEGA EL CBC Esta noche, desde las 21 horas, el Campana Boat Club enfrentará como visitante a Náutico Zárate por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Hasta el momento, el equipo dirigido por Gustavo Godoy todavía no ha podido ganar, mientras que el Ancla busca un nuevo triunfo para mantenerse firme en la pelea por el segundo lugar del grupo. La primera posición es del Club Ciudad de Campana, que ganó sus siete compromisos y el próximo lunes desde las 21.30 horas recibirá a Honor y Patria de Capilla del Señor por esta misma novena fecha. En tanto, por la octava fecha de este grupo está pendiente el clásico entre el CCC y el CBC, que se disputaría el próximo miércoles en la ribera de nuestra ciudad. PROVINCIAL: CCC vs CADU En el inicio de la segunda rueda de la primera fase del Torneo Provincial de Clubes de Básquet 2018/19, Ciudad de Campana enfrentará como visitante el domingo desde las 20 horas a Defensores Unidos de Zárate en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona Norte "B" que lidera el Tricolor con registro de cuatro victorias y apenas una derrota. Por su parte, CADU tiene dos triunfos y tres caídas, pero en su última presentación le ganó como local a Regatas de San Nicolás, resultado que le permitió al CCC quedar como único líder. PUMAS CONFIRMADOS El entrenador del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó la alineación titular que presentará este sábado para enfrentar a Irlanda en Dublin: Santiago García Botta, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Guido Petti y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli serán los Pumas que arranque el partido que comenzará a las 15.30. MARATÓN DE NEW YORK El etíope Lelisa Desisa (2º en 2014 y 3º en 2015 y 2017) ganó la edición 2018 de New York con tiempo de 2h05m59s, el segundo mejor registro de la prueba después del 2h05m05s que marcó Geoffrey Mutai en 2011. En tanto, entre las Damas, la ganadora fue la keniata Mary Keitany, quien con 2h22m48s repitió sus triunfos de 2014, 2015 y 2016. CON APORTE CAMPANENSE Con 2 puntos y 4 rebotes del alero campanense Juan Martín Fernández, Peñarol de Mar del Plata derrotó 88-63 como local a Hispano Americano de Río Gallegos y de esa manera igualó 1-1 la serie de Octavos de Final del Súper 20, la competencia previa al inicio de la Liga Nacional de Básquet. El tercer y decisivo juego se disputará esta noche, nuevamente en "La Feliz". Por su parte, San Lorenzo superó 92-64 a Bahía Basket y cerró su pase a Cuartos de Final, al igual que Olímpico de La Banda, que venció 77-73 a Estudiantes de Concordia. En tanto, Comunicaciones de Corrientes niveló 1-1 su serie frente a Instituto al imponerse como local por 89 a 68.



