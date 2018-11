Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 09/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 09/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







MÁS CERCA DEL MUNDIAL: la Selección Argentina de Fútbol Femenino venció a Panamá.- SUPERFINAL; NANDEZ Y MAYADA: la Asociación Uruguaya de Fútbol dio de baja las convocatorias a la Selección Celeste de Nández y Mayada para la "fecha FIFA" de la próxima semana.- SUPERLIGA; FECHA 12: se pondrá en marcha la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol con dos partidos.- GOLEÓ INDEPENDIENTE: le ganó a San Martín de Tucumán en Avellaneda.- COPA ARGENTINA: confirmó días, horarios y escenarios de las semifinales de la edición 2018.- SUPERFINAL: NANDEZ Y MAYADA La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio de baja las convocatorias a la Selección Celeste de los jugadores Nahitán Nández (Boca Juniors) y Camilo Mayada (River Plate) para la "fecha FIFA" de la próxima semana. La decisión es acorde al pedido que había hecho la CONMEBOL a sus asociaciones dada la final de la Copa Libertadores que comenzará mañana sábado 10 en La Bombonera y que se definirá el sábado 24 en el Monumental. De cara al primer duelo (mañana a las 17 horas), la mayor novedad en Boca Juniors fue la reaparición del colombiano Edwin Cardona entre los 21 convocados de Guillermo Barros Schelotto. Mientras que River Plate ya se encuentra concentrado en Hotel Sofitel de Río Luján, en nuestra ciudad. SÚPERLIGA: FECHA 12 Hoy se pondrá en marcha la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con dos partidos: Talleres de Córdoba vs Aldosivi de Mar del Plata (desde las 19.00 horas) y Atlético Tucumán vs Rosario Central (21.00). En tanto, para mañana sábado, dado la superfinal de Copa Libertadores, sólo quedó un encuentro programado: Colón de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata (20.30). El domingo se disputarán cinco cotejos: Huracán vs Godoy Cruz (11.00), Independiente vs Belgrano (13.15), Gimnasia de La Plata vs Racing Club (15.30), Banfield vs Lanús (17.45) y Vélez Sarsfield vs San Lorenzo (20.00). Mientras que el lunes se cerrará la programación con: Tigre vs Argentinos Juniors (19.00), Newells vs Defensa y Justicia (21.00) y Patronato vs San Martín de Tucumán (21.15). Los partidos River Plate vs Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan vs Boca Juniors quedaron postergados por la Superfinal de la Copa Libertadores, cuyo primer juego será este sábado 10. GOLEÓ INDEPENDIENTE Con tantos de Pablo Hernández, Fernando Gaibor, Brian Romero y Emanuel Gigliotti, Independiente goleó 4-0 en Avellaneda a San Martín de Tucumán el miércoles por la noche, en un partido postergado de la primera fecha de la Superliga. De esta manera, el Rojo llegó a los 19 puntos y quedó en la cuarta posición, a siete unidades del líder Racing (26). En tanto, Gigliotti estiró su diferencia en la cima de la tabla de goleadores: suma 12 conquistas, cinco más que Lisandro López (Racing). COPA ARGENTINA La organización de la Copa Argentina confirmó días, horarios y escenarios de las semifinales de la edición 2018: River Plate y Gimnasia de La Plata se enfrentarán el miércoles 28 de noviembre desde las 21.10 en Mar del Plata; mientras que Rosario Central y Temperley lo harán el domingo 18 a las 17.10, en Córdoba. MÁS CERCA DEL MUNDIAL La Selección Argentina de Fútbol Femenino venció ayer 4-0 a Panamá en el partido de ida de la serie repechaje que entrega un boleto para el Mundial de Francia 2019. Los goles del conjunto nacional fueron marcados por Mariana Larroquette, Eliana Stábile (2) y Yamila Rodríguez. Este encuentro de ida se disputó en la cancha de Arsenal de Sarandí, mientras que la revancha se jugará el próximo martes en Panamá, desde las 20 (hora argentina).



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: