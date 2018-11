Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 10/nov/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del sábado, 10/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: Tradición, identidad y trascendencia Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Ayerbe y el recordado Rafael Tapia dejaron una tradición en el folclore local.

Hoy se celebra el Día de la Tradición. Pero Estela Ayerbe tiene un motivo extra para festejar: su Ballet Martín Fierro cumplió 30 años y esta tarde/noche se presenta en el Fórum Cultural de Zárate con dos funciones. "Estoy tranquila porque tengo quien siga el legado, los buenos fierritos", aseguró. Cuando se habla del Ballet Martín Fierro, se habla de una familia que ha logrado a lo largo de su trayectoria tener una proyección tanto a nivel nacional como internacional. Dicho ballet nació un 5 de noviembre de 1988 por la intención de un grupo de amigos, cuatro parejas con ganas de hacer algo con que expresarse a través de la danza. Ellos eran Horacio Gridelli, Analía Pérez, Rafael Tapia, Bibiana Morales, Rubén Castaño, Martín Juárez, Sonia Bordiso y Estela Ayerbe. "Decidimos que Rafael sea el director del grupo, él ya tenía experiencia y había trabajado mucho en el ballet Campana que dirigía Luis María Bruno, así iniciamos este camino duro, pero con muchas satisfacciones y progresos", cuenta Ayerbe (58), en diálogo con La Auténtica Defensa, entrevista realizada en el marco de la celebración del Día de la Tradición en el país. La profesora se inició en la danza a los 4 años. "No dejé de bailar nunca, pero hoy más que bailar me apasiona enseñar y que todos puedan vivir lo hermoso que es. Yo lo viví de chica, después lo vivieron mis hijos, que tuve la suerte de que bailen en el grupo. La familia de fierro es mi segunda familia, mi pasión", define. Ayerbe está desde los cimientos del ballet: comenzó como bailarina cuando Tapia era director, luego cuando el ballet cumplió 5 años se dedicó a la docencia y formó el grupo infantil. A partir de los 10 años, compartió la dirección junto a Tapia. En la actualidad y con la ausencia de su pareja (falleció de una larga enfermedad en 2015), Ayerbe es la cara visible del ballet. "La ausencia de Rafael me pesa, él era la cabeza principal buscaba y proyectaba cada vez más cosas. Mis hijos están acompañando y apoyando siempre, aunque no es fácil. La ausencia me quitó un poco de energía, muchos bailarines estuvieron a mi lado y ellos seguirán forjando este camino. Me cuesta proyectar mucho después de la ausencia de Rafael, ni quiero pensar, trato de disfrutar un poco el día a día. Estoy tranquila porque tengo quien siga el legado, los buenos fierritos", asegura. El Ballet "Martín Fierro" de nuestra ciudad interpreta danzas folklóricas estilizadas que mantienen sus características y esencias en formas, estilo y ejecución. Este elenco ha recorrido gran parte del interior del país llevando su trabajo a diferentes ciudades y provincias del territorio argentino, atravesando fronteras y siendo elegido para representar al país en importantes eventos a nivel internacional. Ha realizado presentaciones en Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, México, España y Francia. El ballet ha tenido la suerte de contar con maestros del ambiente para poder perfeccionarse. Ayerbe destaca los aportes de Gabriela Ayala, hija del "Chucaro", el Polaco Pastorive (malambo), el maestro Ferreyra (bombos), Juan Corbalán (boleadoras) y Omar Ocampo, entre otros. "Son grandes exponentes del folclore que trabajan junto a nosotros", remarca. Este sábado 10 de noviembre, el Ballet Martín Fierro se presenta con dos funciones gratuitas: 19 y 21:30 hs en el Fórum Cultural de Zárate (Pellegrini y Moreno) con un espectáculo titulado "Raíces… de Fierro". "Las entradas ya están todas agotadas, lo que para nosotros es una alegría, pero a la vez una tristeza porque hay gente que se quedó sin venir", reconoce Ayerbe, quien adelanta que el espectáculo estará dividido en dos partes. En la primera habrá Danza Folclórica Estilizada, pero más de raíz folclórica, se verá todo el recorrido de la Zamba, una de las danzas más tradicionales que se baila en todo el país. Después bailan los chicos juveniles del ballet, luego hay trabajo de dúo y por último otro cuadro de raíz folclórica del ballet. Ya en la segunda parte, se incorpora el contemporáneo. Se deleitará al público con el tema "Tonada de un viejo amor", que lo interpretarán cuatro juveniles, luego habrá un cuadro de bombos y boleadoras y el cierre. "Es más de raíz la primera parte y la segunda parte más para volar. Decidimos ese nombre del show ya que venimos de las raíces y seguimos creciendo día a día. Siempre digo que si tenés buenos cimientos, en este caso buenas raíces y bien profundas, es más difícil que las cosas se caigan", señala Ayerbe. "Se está festejando mucho Halloween y se están olvidando las tradiciones, en este espectáculo queremos mostrar que el folclore no es aburrido, que hay danzas folklóricas tradicionales que la podemos estilizar utilizando diferentes técnicas de danzas y eso hace que los jóvenes no se alejen de la Danza Folklórica. Siempre hay que aggiornarse para que no se pierda el interés. Se trabaja mucho en bombos y boleadoras porque está muy de moda el trabajo de fantasía", reflexiona. Hace tres años, Rafael y Estela inauguraron "Nuevo Tiempo…espacio para la formación recreación y bienestar". "Nos quedamos sin el taller municipal y era un sueño que teníamos y nunca podíamos concretar hasta ese momento", recuerda Ayerbe. El lugar está ubicado en Bv. Dellepiane 731. Allí se dictan clases de Folklore, Tango, Danza Jazz, Expresión Musical, Canto Mayor, Salsa y Bachata, Baby Dance, Yoga Integral, Batería, Percusión y Zumba. Finalizando la charla y hablado sobre el arte en nuestra ciudad, la profesora da su opinión: "En cuanto a calidad hay un muy buen nivel, lo que pasa es que no tenemos dónde mostrarlo. Falta un apoyo importante a la cultura. Este año volvimos a hacer peñas, fue un año muy difícil, pero estamos logrando objetivos que nos habíamos propuestos, uno de ellos era bajar los decibeles y hacer algo acorde a cómo se están dando las cosas. Es devolver a la gente algo de los que nos dio a nosotros en estos 30 años". Este ballet se caracteriza, no sólo por su constante trabajo, esfuerzo y sacrificio, sino también por su profundo amor a lo que hace y por mantener vivas las tradiciones.

"No dejé de bailar nunca, pero hoy más que bailar me apasiona enseñar", asegura Ayerbe. DÍA DE LA TRADICIÓN Se celebra en memoria de nuestro poeta más tradicional, creador del Martín Fierro: José Hernández. Su origen se remonta el 28 de marzo de 1928 cuando se funda la Agrupación llamada BASES, en homenaje al Dr. Juan Bautista Alberdi, "con la intención de contribución al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al materialismo de la época". Esta entidad presenta ante el Honorable Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10 de noviembre como "Día de la Tradición", tomando este día por el natalicio de José Hernández. La aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la ley Nº 4756 / 39.





