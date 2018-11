La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Kicillof: "El de Cambiemos es un programa contra Campana y Zárate"









OTRAS DEFINICIONES - "El que votó a Macri no es el enemigo, es víctima de la estafa que lo dejó sin laburo y sin comida". - "No vinieron a solucionar problemas, sino a implementar un plan económico que los está llenando de guita". - "Un país que crece convierte al pueblo en clase media. Eso se llama peronismo". - "A los jubilados les dimos el salario más alto de América Latina". - "Desde la década del `80 que la inflación no era tan alta". - "Macri inundó a la Argentina de una deuda que hasta los extranjeros dicen que es impagable". Lo aseguró el exministro de Economía y actual legislador nacional, Axel Kicillof, durante su visita a Campana. Frente a una militancia exultante, el diputado cuestionó el modelo económico de Macri, llamó a la unidad del peronismo y ponderó la figura de Cristina Kirchner El Patio de las Américas de la plaza Eduardo Costa se tiñó de militancia kirchnerista para recibir al exministro de Economía y diputado nacional de FPV-PJ, Axel Kicillof, que en una visita exprés a la ciudad criticó la política económica de Cambiemos, bregó por la unidad del peronismo y definió a Cristina Kirchner como la principal "conductora" que hoy tiene la oposición. Kicillof llegó más de una hora después de lo programado debido, según explicó él mismo desde el escenario montado para su discurso, al masivo acto que minutos antes había encabezado en la vecina ciudad de Zárate. Precisamente, el exministro de Economía se refirió en varias ocasiones a nuestra región y su cinturón industrial, que consideró una de las peores víctimas del plan económico del macrismo. "¿Por qué estamos hoy en este cinturón industrial? Porque es el que más sufre la aplicación de este programa que mata a las industrias, las pymes y el comercio. Es un programa contra Campana y Zárate", sostuvo de manera categórica el diputado nacional. En un Patio de las Américas repleto de militantes, gremialistas y vecinos simpatizantes del kirchnerismo -o desilusionados con Cambiemos-, el legislador nacional aseguró que en Casa Rosada "hay un gobierno de ricos y para ricos" que tiene un proyecto "neoliberal" que defiende "la concentración de la riqueza", a las "grandes corporaciones", que "perjudica a millones, pero no a todos, porque hay un puñado de ganadores". "Cada mango en las facturas de luz y gas no se evapora, va a parar a poquitas empresas que casualmente son de los amigos de Macri", criticó el exfuncionario, para quien el precio del gas y del petróleo dentro del país no puede ser igual a sus cotizaciones internacionales. "Se benefician las energéticas, los bancos, las financieras, los sectores especulativos de cada mango que le sacan a cada uno de ustedes", añadió el legislador. Pero pese a este panorama pesimista que ilustró, Kicillof aseguró que el peronismo tiene argumentos para "volver" al poder. Señaló que a comparación de su última visita a la ciudad (NdR: previa a las elecciones legislativas del 2017), ayer en la plaza eran "más del doble" los vecinos presentes. "Y la vez que viene vamos a ser muchísimos más", aseveró, abriéndoles las puertas del peronismo "a todos los campananses". "Los necesitamos a todos y cada uno", remarcó el exministro. LA UNIDAD Ante un escenario que promete la caída "de la mentira de Macri y de Vidal", sostuvo Kicillof, el peronismo debe militar la unidad de su amplio espectro con una única condición: "ser opositora y estar en contra del neoliberalismo". "Hay que recuperar la confianza. Vamos a dar la cara para enfrentar lo que sea. Creemos en la organización, en la política, sabemos que el camino es la unidad y trabajamos por ella", afirmó Kicillof. En ese sentido, le envió un mensaje explicitó a los "dirigentes" al señalarles que la sociedad, en especial "los trabajadores y los jubilados", ya "se unieron" en contra de las políticas de Cambiemos. "Esa unidad la vamos a hacer en la calle. Ahí vamos a ganar la confianza de nuestro pueblo", expresó el legislador nacional, para culminar referenciándose en la "conductora" principal que hoy -considera- tiene la oposición: la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof fue acompado por figuras como Abel Furlán, Soledad Calle, Oscar Trujillo, Rubén Romano y la legisladora provincial Lucía Portos





“Cada mango en las facturas de luz y gas no se evapora, va a parar a poquitas empresas que casualmente son de los amigos de Macri", dijo Kicillof



