La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Reemplazan la bomba de agua potable de Las Praderas







El barrio se quedó sin agua y los vecinos, a traves del whatsapp de La Auténtica Defensa informaron la situación. Nos contactamos con la Secretaría de Descentralización quién articuló con ABSA la solución al problema El mensaje de una vecina desesperada llegó a nuestra redacción ayer por la mañana: hacían horas que estaban sin agua potable en el barrio Las Praderas y solicitaban que al menos se hiciera presente un camión municipal para satisfacer las demandas mínimas. Automáticamente le transferimos la inquietud al ex presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana y flamante Secretario de Descentralización del Municipio, Sergio Roses; quien tomó cartas en el asunto y se comunicó con el corralón de ABSA. La empresa responsable de la red de agua potable de la ciudad, no sólo reemplazó la bomba averiada, sino que por explícito pedido del Secretario municipal, también reparó el cerco perimetral para impedir el acceso al lugar de personas no autorizadas. Según nos informó el propio Sergio Roses, luego de los trabajos se reestableció el normal suministro de agua potable pasadas las 17 hs.

Personal de ABSA reemplazó la bomba averiada y antes de las 17 hs. estaba funcionando la nueva





También se reparó el cerco perimetral para mayor seguridad del lugar



Reemplazan la bomba de agua potable de Las Praderas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: