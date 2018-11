La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PERDIDA DE AGUA Y POZOS "Les había mandado esta foto hace unos días por esta pérdida de agua en San Luis esquina Modarelli, los vecinos ya llamaron al municipio pero no vinieron. Hace meses que esta así", cuenta Liliana del Barrio Lubo.

DESCUIDO CENTRAL "La nueva Rocca no tiene mantenimiento acorde a lo que es. Hay hasta cardos en los canteros", escribe Rubén al WhatsApp.





#QuejaVecinal rotura de caño de agua potable en ambos lados de la calle Gavazzi al 733 y 726 reclaman a ABSA y no responde pic.twitter.com/GMTvIUL1ix — (@dantrila) 8 de noviembre de 2018

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: