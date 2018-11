La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Charlas en el café:

La casa de los Costa y la mar en coche

Por Vicente Blasco











"Cualquier conservacionista aficionado lo sabe: lo primero es reparar los techos para que deje de entrar agua… después se ve", dijo el Perro, mientras atacaba una selva negra sin asco y miraba la tempranera cola que se estaba formando en la vereda del Banco Nación. Cuando el Perro vio mi cara de no cazar una, me dijo. "¿Te acordás que hace como 10 años la casa de los Costa se vino abajo? Fue después de una gran lluvia. El daño fue tan grande que decidieron voltearla del todo antes que lamentar una tragedia. Ahora hay gente operando para que ese lugar sea estacionamiento para el personal de la Aduana. Están locos. ¿Cómo van a usar un solar histórico de estacionamiento? Muy campanero, si me preguntás. Y ni hablar si cae la Afip. Cuando un inspector vea en qué carruajes andan los empleados… ahí nadie resiste una declaración jurada. "¿Entonces, de la casa no quedó nada?", le pregunté. El Perro me miró sin mirarme, como haciendo memoria. "Por ahí no fui más, menos de noche… Quedan algunas columnas derruidas, algo de piso original de la galería y de la escalera que bajaba a la barranca... algún arquitecto piola puede poner en valor eso perfectamente. ¿Te imaginás tomando café balconeando la barranca, como Luisito y Eduardo? Buen lugar para cerrar negocios, ché…", me dijo con una sonrisa. Según el Perro, hay unos cuantos objetos de la casa que están desperdigados por la ciudad. Mesas, arañas, escritorios. "Los viejos se van muriendo y los hijos y nietos ni saben lo que tienen o no le dan importancia. Una pena. Y lo último que quedaba, desapareció con la demolición: una escalera caracol, varios mármoles de las entradas, algún herraje, no sé si balaustradas. Dicen que en ese momento todo quedó en depósito en un galpón de Ruta 6, de un gentil vecino que ofreció abrigo a esos objetos hasta que se decidiera qué hacer con ellos… Todo así. No me hagás hablar, porque me quiero cortar las venas. ¿Vos pasaste alguna vez por los talleres del ferrocarril? Ahí, dónde montaron CODEME después del 2001, la cooperativa de desocupados metalúrgicos. Más o menos para el 2007, cuando se cayó la casa, la ONABE remató lo poco que quedaba de los talleres y los edificios quedaron a la buena de Dios. ¿No fue el año pasado que hubo un incendio?". Justo pasaba un autoelevador de JUSA, transportando unos adoquines originales de la Rocca. Apuré el último sorbo, y me fui a hacer bancos. Vicente Blasco, tiovicenteb@gmail.com

