La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Opinión:

Está fea la cosa

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Casi todos los días nos enteramos de cosas que pasan que realmente son poco serias y que muchas veces resultan difíciles de creer que sean ciertas.. Hace pocos días se conoció que la Oficina de Presupuesto del Congreso detectó errores en los cálculos de gastos e ingresos en el proyecto de Presupuesto para el año 2019. Fruto de las negociaciones con varios diputados que le garantizaron el quorum y su posterior aprobación, los gastos se aumentaron en 24.208 millones de pesos y sin embargo los recursos sólo están aumentados en 2.673 millones de pesos, o sea que generan un déficit de 21.535 millones de pesos sin financiación lo que desdice el tan declamado déficit cero. Da la impresión que los suplentes del mejor equipo de los últimos 50 años son aún peores que los titulares reemplazados. La producción se desploma cayendo en septiembre un 11,5 por ciento, el mayor retroceso en los últimos 16 años, o sea desde julio de 2002.Los despidos continúan sin solución de continuidad, el feroz ajuste sigue pulverizando el poder adquisitivo de los salarios. La inflación registrará este año un nuevo record rondando el 50 por ciento. Pese a estas calamidades parece que al presidente le preocupan otras cosas. Un día se despertó pensando que se debería permitir que los visitantes pudieran asistir a las finales de la Copa Libertadores entre Boca y River, partidos que calificó como un hecho histórico. Llama la atención que la ministra Patricia Bullrich ante la preocupación de Mariano Iúdica por lo arriesgado de permitir la presencia de visitantes en las canchas contestó "el que no arriesga no gana" en concordancia de sus dichos anteriores respecto a que no veía mal que la gente ande armada por la calle. Resulta difícil acordar con la ministra encargada de la seguridad de la población que se deba arriesgar cuando está en juego la vida de las personas. ¿Permitiría el ingreso a un estadio de fútbol a personas armadas? Parece que a la ministra le importa poco la vida de las personas. En estos días se conoció un informe de FitchRatings, una de las grandes evaluadoras de riesgo internacionales, que en lo referente a nuestro país habla de un "futuro económico y político incierto" y pone en duda la promesa oficial de "déficit cero" y la sustentabilidad de la deuda cuando se agoten los aportes del FMI. En este sentido nos bajó la calificación de estable a negativa. También el propio gobierno bajó su calificación del camino que insiste en transitar, de ser el mejor camino pasó a ser el único posible cuyos resultados produce en Macri casi tanto estrés como la suerte de Boca en sus enfrentamientos con River por la Copa Libertadores. Una vez más la CGT demuestra lo poco que le importan los trabajadores. En su negociación con el gobierno para reabrir paritarias consiguió que los privados paguen en compensación por la monumental pérdida de poder adquisitivo de los salarios un bono no remunerativo de hasta 5.000 pesos a pagar 2.500 con los sueldos de noviembre y enero. Para colmo todavía no se sabe si es obligatorio o sólo los que puedan. Con estas migajas levantarían el paro que se estaba preparando. Evidentemente no hay neoliberalismo sin traidores. Como dijo el presidente en Rio Cuarto, "está fea la cosa". ¿Será ésta la idea que el gobierno de Cambiemos tiene de un país normal? En algo debemos coincidir con el presidente, en nuestro país pasan cosas que si no fuera por las terribles penurias que provocan serían un gran argumento para un sainete.

