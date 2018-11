La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Sábado 10 de Noviembre de 2018:

Solicitada en la Edición; Vecinos de Los Pioneros

Diario La Auténtica Defensa, Campana, Buenos Aires







TEXTO DE LA SOLICITADA Sr. Intendente Municipal Sebastián Abella: ¡¡¡LOS PIONEROS TAMBIÉN ES CAMPANA!!! Los vecinos de Los Pioneros, cansados de no poder transitar por el barrio los días de lluvia, de no poder salir de nuestras casas y que las ambulancias no puedan ingresar; lo invitamos a recorrer nuestras calles y ver si estamos exagerando. Sr. Intendente: Si puede ingresar un día de lluvia, sáquese una foto como las que usa para promocionar y supervisar obras, y cuándo las haga acá va a poder contar el ANTES y el DESPUÉS de la realidad en el barrio. Esta situación es insostenible. Defraudados de tantos reclamos sin respuestas al CEMAV y las oficinas correspondientes, a ediles del oficialismo y de la oposición; necesitamos una solución a este grave problema y no solo promesas.

Foto del 9/11/2018, sin lluvia, en Matti al 750 y esquina Chifflet





Calle Urdaniz y Moya, luego de un día de lluvia Vecinos del Barrio Los Pioneros FIRMAN: Soraya B. Rochi, Lucas Javier Cubelli, Altamirano Andrea, Tolosa Maria E., Gabriel Jimenez, Marcos Gaitán, Garcilazo Luciano, Cuevas Carlos, Sixto Gómez, Natalia Roche, Amelia Siancho, Claudio Felipe Ferlaíno, Liria M. Zapata, Shimi Chen, Laura Aquino, Verón Gisel, Palomo Micaela, Albarracin Diego, Juan Carlos Giupponi, Elmo Hax, Carrasco Gisella, Mariana Suarez, Martinelli Cristian, Veronica Mendoza, Gauna Luciano, Gigena Manuel, Cantero Ricardo, Quistre Alejandro, Dattoli Gerldine, Romero Cristina, Massei Juan Marcelo, Carla M. Bouciguez, Miguel Daniel, Florencia Espinoza, Mauro Romero, Florencia Espinoza, Sergio Gelmetti, Fernandez Claudio, Maciarello Diego, Acuña M. Eugenia, Nicolás Gorosito, Gimenez Fabiana, Eduardo Palomo, Carlos E. Prestera, Lopez Carolina, Zorn Leila, Mirta L. Gallotti, Miguelina Echegaray, Angel Segovia, Silvia Sacco, Juan Tasca, Suarez Carlos Facundo, Melina Curelli, Gabriela Jaurreguiberry, Maciel Tamara, Javier Maciel, Campillo Cecilia, Gonzalez Sabrina, Celica Cazenave, Grandol Claudio, García Romina, Virga Analía, Hector Figueroa, Dallaste Rubén, Cataldo Julieta, Gonzalez J. Carlos, Aguirre Mariana, Santillán Manuel, Gine Díaz, Bustos Fernando, Pastora Flores, Jorge Montiel, Eckerd Pamela, Marqueosse Cecilia, Maiten Siancha, Gomez Omar Darío, Maximiliano Repchinsky, Muñoz Robledo, Gastón Avanzi, José Sánchez, Chiorazzo Gilda, Carolina Olivera, Leal Karina Elizabeth, Turlo Karina, Jorge Rugiero, Salinas Gastón, Rocío Bango, Sánchez Patricia, Stella M. Chamesco, Susana Llanos, Valeria Cena, Cataldo Juan, Bustos Romina, Lares Lorena, Bougnet José, González Marcela, Horacio Mansilla, Emilio Del Do, Agosti Oscar, Sandra Arévalo, Juan Montiel, Albaras Carlos, Naliteno Antonela, Marina Rodriguez, Rosendo Sánchez, Nancy Virga, Malena Perez, Claudia Lojda, Nélida P. de Lojda, Marina Rocca, Leandro Martín Achile, González Luciana, Mansilla Romina, Bouzas Enrique, Cáceres Gisela, Porro Trinidad Gisell, Mazzochi Elizabeth, Montenegro Viviana, Omar Olivera, Grossi M. Laura, Flores Yamila, Santa Gómez, Velazquez Rosa Neris, Llanichini Salvador Walter, Brisa Abril Ferreyra, Messina Lucrecia, Suarez Gisela, Melgarejo Carolina, Caballero Damian, Salatino Federico, Nahuel Melgarejo, María Lughi de Fea, Miguel Fea, Muñoz Erika, Fernandez Gonzalo Darío, Silva Verónica, Yanina Bernal, Nancy Soto, Carolina Duarte, María F. Díaz, Mauricio Escobar.

Sábado 10 de Noviembre de 2018:

Solicitada en la Edición; Vecinos de Los Pioneros

Diario La Auténtica Defensa, Campana, Buenos Aires

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: