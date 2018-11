La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Copa Libertadores:

Suspenden la Superfinal; Boca y River no se jugará este sábado debido al mal tiempo







La CONMEBOL informó en su cuenta oficial de Twitter, que ha quedado suspendida la gran final de la Libertadores entre Boca y River, debido a las fuertes lluvias en Buenos Aires. Se jugaría mañana domingo, desde las 16 hs. NOTA ORIGINAL EN LA EDICION IMPRESA: Copa Libertadores:

Empieza la Superfinal; Boca y River chocan esta tarde en la Bombonera Se enfrentarán desde las 17 horas en el primer juego de la serie. La revancha será el sábado 24. El colombiano Villa sería titular en el Xeneize. Enzo Pérez reemplazaría a Ponzio en el Millonario. ¿Te imaginás una final de Copa Libertadores entre River y Boca? La pregunta que muchas veces flotó en el aire como un imposible que nunca llegaría ya no volverá a ser formulada. Es que el duelo y el escenario se harán realidad esta tarde, cuando en La Bombonera se ponga en marcha la definición de la edición 2018 del campeonato de clubes más importante de América. Este primer partido (la revancha será el sábado 24) se disputará desde las 17 horas, probablemente con la lluvia como condimento especial y con el arbitraje del chileno Roberto Tobar (su compatriota Julio Bascuñán estará a cargo del sistema VAR). En esta oportunidad, a diferencia de las anteriores series eliminatorias de la Copa, el gol de visitante no tendrá valor "doble", dado que en caso de empate al término de la revancha en el Monumental, el campeón se definirá en suplementario o en los penales. Y curiosamente, esta final entre Boca y River será la última que se disputará a partido y revancha, dado que a partir de la próxima edición de la Copa Libertadores habrá un único encuentro para definir al campeón, en escenario previamente definido (en 2019 será en Santiago de Chile). Y esta final tendrá días atípicos, dado que por cuestiones de seguridad, se decidió no jugar los partidos "entre semana" por la noche (como se acostumbra) sino pasarlos al sábado y en horario vespertino. En el medio surgió un intento de las autoridades nacionales, a través del presidente Mauricio Macri, de que los partidos se jueguen con hinchas visitantes, pero los clubes se mostraron disconformes con esa posibilidad y la iniciativa no prosperó, por lo que sólo habrá simpatizantes locales en cada uno de los encuentros. La expectativa por los cruces entre Boca y River trascendió las fronteras de nuestro país: los partidos son noticia en todo el mundo y al menos periodistas de 25 países solicitaron un lugar para cubrir esta final. ¿BOCA REPITE? El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto llega a esta final luego de eliminar a Libertad de Paraguay en Octavos de Final; a Cruzeiro de Brasil en Cuartos; y a Palmeiras de Brasil en semifinales. En esas tres series ganó 2-0 el partido de ida en La Bombonera. Para recibir a River, el Mellizo repetiría la misma formación titular que presentó en la revancha ante Palmeiras, apostando por el colombiano Sebastián Villa en lugar de Mauro Zárate. Entonces, el Xeneize formaría con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Lisandro Magallán, Carlos Izquierdoz, Lucas Olaza; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios, Pablo Pérez; Cristian Pavón, Ramón Ábila y Sebastián Villa. De esta manera, Darío Benedetto (autor de tres de los cuatros goles que Boca le marcó a Palmeiras) continuaría en el banco de suplentes. RIVER, SIN PONZIO El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo (quien no podrá ingresar a La Bombonera por la sanción que le impuso la CONMEBOL y seguiría el encuentro desde la concentración Millonaria) alcanzó la final tras superar a Racing Club en Octavos de Final; a Independiente de Avellaneda en Cuartos; y a Gremio de Porto Alegre en semifinales. Para dejar en el camino al elenco brasileño debió reponerse del 0-1 sufrido en el Monumental, en un partido cuya definición fue agónica y con la inesperada actuación del VAR, mediante el cual llegó el penal que Gonzalo Martínez transformó en el 2-1 que le dio a River el pase a la final. En ese encuentro, Gallardo perdió a su capitán, Leonardo Ponzio, quien salió lesionado en el primer tiempo. Su reemplazante hoy en La Bombonera sería Enzo Pérez y, entonces, el Millonario saldría a la cancha con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. Sin embargo, no habría que descartar la salida de "Nacho" Fernández y el ingreso de Bruno Zuculini o Juan Fernando Quinteros, posibilidades que circulaban ayer en el Hotel Sofitel de Río Luján, en nuestra ciudad, donde el plantel Millonario está concentrado.

EL PASADO 29 DE SEPTIEMBRE, POR LA SEXTA FECHA DE LA SUPERLIGA, RIVER DERROTÓ 2-0 A BOCA EN LA BOMBONERA. ES EL ANTECEDENTE MÁS RECIENTE ENTRE AMBOS. Se suspendió la gran final de la #CONMEBOLLibertadores entre @BocaJrsOficial y @CARPoficial por las fuertes lluvias en Buenos Aires. pic.twitter.com/7UCoE1RRAe — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 10 de noviembre de 2018

Copa Libertadores:

Suspenden la Superfinal; Boca y River no se jugará este sábado debido al mal tiempo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: