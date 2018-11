Se completó la antepenúltima jornada de la segunda fase. Lavadero Mr Wash recuperó la cima en la Zona Campeonato, mientras que Gallego Automotores llegó a la punta en la Repechaje.

El pasado sábado se disputó la 13ª fecha de la segunda fase de la "Copa Ameghino Servicios 50º Aniversario", el Torneo de Fútbol 7 que se desarrolla en las canchas de césped sintético del Club Ciudad de Campana. Y culminada la jornada, Lavadero Mr Wash recuperó la cima de la Zona Campeonato, mientras que Gallego Automotores llegó a lo más alto de la Zona Repechaje

Los resultados, goleadores y posiciones tras esta nueva jornada fueron:

ZONA CAMPEONATO

-Hierros Campana 1 - Inmobiliaria Dacunda 0. Gol: Stefano Donattini (HIE)

-La Chancleta de Neymar 1 - Criscar Premium 3. Goles: Sebastián Allogio (LCN); Axel Abed, Nicolás Nobili y Fernando Cimiotto (CRP)

-Lavadero Mr. Wash 4 - Paliza Táctica 0. Goles: Marcos Silva (2), Nicolás González y Esteban González (LMW).

-Branca FC 2 - Lubricentro El Changuito 0. Goles: Braian Pérez y Rodrigo De la Canal (BFC).

-Metalúrgica Gapsof 3 - La 20 1. Goles: Franco M. Martínez (2) y Alan O´Reilly (MG); Franco Flores (LA20).

-Shalke 04 - Paso a Paso 1. Goles: Agustín Monteleone (3) y Juan Pablo Polizzi (S04); Matías Ayre (PAP).

-Interacero 1 - Humilde Team 3. Goles: Geronimo Ferrari (INT); Juan Igancio Díaz (2) y Juan Bautista Amestoy (HUT).

-Inmobiliaria Gómez Ayerra 2 - Anden 938 0. Goles: Agustín Gómez (2) (IGA)

POSICIONES: 1) Lavadero Mr. Wash, 27 puntos; 2) Inmobiliaria Dacunda, 26 puntos; 3) Hierros Campana, 26 puntos; 4) Interacero, 22 puntos; 5) Branca FC, 21 puntos; 6) Criscar Premium, 20 puntos; 7) Humilde Team, 18 puntos; 8) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 18 puntos; 9) La 20, 17 puntos; 10) Metalúrgica Gapsof, 17 puntos; 11) Paso a Paso, 16 puntos; 12) Shalke 04, 15 puntos; 13) La Chancleta de Neymar, 14 puntos; 14) Paliza Táctica, 4 puntos; 15) Lubricentro El Changuito, 3 puntos; 16) Anden 938 (abandonó el torneo)

PRÓXIMA FECHA: La 20 vs Branca FC; Lavadero Mr. Wash vs Criscar Premium; Lubricentro El Changuito vs. Shalke 04; Paso a Paso vs. La Chancleta de Neymar; Humilde Team vs. Inmobiliaria Gómez Ayerra; Paliza Táctica vs. Inmobiliaria Dacunda; Interacero vs. Hierros Campana

ZONA REPECHAJE

-Mirtha La Pantera 4 - La Unión 2. Goles: Lucas Puca, Walter Bertoli Barsotti, Jonathan Pittari y Lucas Antelo (MLP); Federico Letanu (2) (LAU).

-Gallego Automotores 5 - LAD 1. Goles: Nicolás Diamante (2), Emanuel Pirola, Agustín Lucero y Joel Leiva (GA); Juan Romero (LAD)

-Amigos de Ronaldo 3 - Saca-Chispa FC 2. Goles: Bruno Santini, Francisco Santini y Francisco Leal (ADR); Luis Loyola (2) (SCFC)

-Actis Seguros 0 - Inmatel FC 6. Goles: Juan Manuel González (2), Gastón Daniel, Lucas Costa, Dardo Moyano y Diego Pereda (INM).

-Deportivo Malbec 4 - Rossi Producciones 1. Goles: Mauro Navarro (2), Juan José Carrizo y Horacio Miño (DEM); Nicolás Bigliardi (ROP).

-Plegadoras Migueles 5 - CYL 3. Goles: Sebastián Escuredo (2), Santiago Gorosito (2) y Pablo Sánchez (PLE); Cristián Sica (2) y Nicolás Vera (CYL).

-OLC Combustibles 1 - Rocamora FC 3. Goles: Julián Zanni (OLC); Jorge Salbarreguy (3) (RFC).

-Carnicería Belén 4 - Bolskaya 1. Goles: Diego Scoccia (3) y Leandro Lapalma (CAB); Diego González (BOL)

POSICIONES: 1) Gallego Automotores, 29 puntos; 2) Amigos de Ronaldo, 28 puntos; 3) OLC Combustibles, 27 puntos; 4) Mirtha La Pantera, 24 puntos; 5) Plegadoras Migueles, 22 puntos; 6) Carnicería Belén, 21 puntos; 7) LAD, 21 puntos; 8) Rocamora FC, 18 puntos; 9) CYL, 18 puntos; 10) La Unión, 16 puntos; 11) Bolskaya, 14 puntos; 12) Saca-Chispa FC, 13 puntos; 13) Deportivo Malbec, 12 puntos; 14) Inmatel FC, 11 puntos; 15) Rossi Producciones, 2 puntos; 16) Actis Seguros, 1 punto.

PRÓXIMA FECHA: Inmatel vs Deportivo Malbec; Mirtha La Pantera vs CyL; Saca-Chispa FC vs. OLC Combustibles; Rocamora FC vs. Actis Seguros; Plegadoras Migueles vs. Bolskaya; Gallego Automotores vs. La Unión; Rossi Producciones vs. Carnicería Belén.

GOLEADORES

Los máximos artilleros del certamen son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash) y Tomás Gatti (Interacero), 28 goles; 3) Maximiliano Márquez (Inmobiliaria Dacunda) y Facundo Cremon (Rocamora FC), 27 goles; 5) Agustín Monteleone (Shalke 04) y Cristián Sica (CYL), 25 goles; 7) Julián Rodríguez (Hierros Campana), 24 goles; 8) Diego Barrios (Carnicería Belén), 18 goles; 9) Emilio Boveri (Criscar Premium) y Francisco G. Albornoz (Criscar Premium), 17 goles