La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/nov/2018 Breves: Fútbol







SÚPERLIGA; FECHA 12: Ayer se puso en marcha la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.- NACIONAL B: al cierre de esta edición, Atlético Rafaela recibía la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero.- PRIMERA B METRO: hoy comenzará la 15ª fecha con tres encuentros.- PRIMERA C: ayer se puso en marcha la 15ª fecha con tres partidos.- PRIMERA D: en el arranque de la 11 fecha, Atlas superó 5-1 a Defensores de Cambaceres.- SÚPERLIGA: FECHA 12 Ayer se puso en marcha la 12ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) con el empate sin goles que Talleres y Aldosivi de Mar del Plata protagonizaron en Córdoba. De esta manera, con 16 y 15 puntos quedaron ubicados en los puestos 12 y 13, respectivamente. En tanto, al cierre de esta edición, Atlético Tucumán recibía a Rosario Central en el otro encuentro programado ayer. Para hoy, dada la superfinal de Copa Libertadores, sólo se disputará un encuentro: Colón de Santa Fe vs Estudiantes de La Plata (20.30). NACIONAL B En el inicio de la 10ª fecha, anoche, al cierre de esta edición, Atlético Rafaela recibía la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero. La jornada continuará hoy con tres encuentros: Brown de Adrogué vs Agropecuario de Carlos Casares (12.00), Deportivo Morón vs Santamarina de Tandil (14.00) y Chacarita vs Instituto (14.00). Por su parte, Villa Dálmine se estará presentando el lunes en Caballito, donde enfrentará a Ferro Carril Oeste desde las 20 horas. PRIMERA B METRO Hoy comenzará la 15ª fecha con tres encuentros: San Miguel vs Comunicaciones (12.00), Defensores Unidos vs Atlanta (12.05) y Colegiales vs Talleres de Remedios de Escalada (14.00). PRIMERA C Ayer se puso en marcha la 15ª fecha con tres partidos, entre los que se destacó la goleada de Dock Sud por 5-0 sobre Leandro N. Alem. De esa manera, el Docke llegó a los 29 puntos y quedó a uno del líder Deportivo Armenio (30). Además, este viernes también jugaron: Villa San Carlos 2-0 San Martín (B) y Luján 3-2 Victoriano Arenas (el campanense Tadeo MacIntyre anotó el 1-0 para el elenco de Valentín Alsina). Para hoy sólo se programó un encuentro: Sportivo Barracas vs Berazategui (12.00). PRIMERA D En el arranque de la 11 fecha, Atlas superó ayer 5-1 a Defensores de Cambaceres, mientras que Deportivo Paraguayo venció 2-1 a Liniers. Hoy sólo se jugará Real Pilar vs Lugano. Por su parte, Puerto Nuevo visitará el martes desde las 15.30 a Claypole.



Breves: Fútbol

