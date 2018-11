El líder del Torneo Oficial de Primera División goleó el domingo a Otamendi y el martes, a Desamparados. Así tomó ocho puntos de diferencia sobre su escolta La Josefa, que venció a Las Praderas, pero igualó ante Mega Juniors. Mañana se juega la fecha 21. Con el objetivo de cumplir con el fixture del Torneo Oficial 2018 de Primera División antes de la finalización del año, la Liga Campanense de Fútbol está disputando encuentros los domingos, como lo hace habitualmente, pero también "entre semana". Así, en los últimos días, se disputó una doble fecha del campeonato mayor: el domingo se disputó la 19ª, mientras que entre martes y jueves se desarrolló la 18ª. Y el líder Atlético Las Campanas continuó con su racha triunfal y salió perfecto de esta doble fecha: el domingo goleó 4-0 como visitante a Otamendi, mientras que el martes repitió la faena y superó 4-1 a Desamparados. De esa manera, prolongó su invicto, llegó a los 48 puntos y le sacó ocho de ventaja a su escolta, La Josefa (40 puntos), que el domingo igualó sin goles ante Mega Juniors y el jueves derrotó 3-2 a Atlético Las Praderas. Más atrás quedó Defensores de La Esperanza (35), que en esta doble fecha sólo sumó empates: igualó frente a Deportivo San Felipe y también contra Otamendi FC. Los otros dos equipos que salieron perfectos de esta doble jornada fueron Real San Jacinto (4º con 34 puntos), que derrotó a Las Praderas y a Juventud Unida; y Leones Azules, que superó a Mega Juniors y Desamparados y así escaló hasta el séptimo puesto con 23 unidades. Mañana domingo se jugará la 21ª fecha (son 26 en total), que tendrá los siguientes partidos: Atlético Las Campanas vs Lechuga FC; Leones Azules vs Deportivo San Felipe; Otamendi FC vs La Josefa; Real San Jacinto vs Desamparados; Mega Juniors vs El Junior; y Atlético Las Praderas vs Juventud Unida. Libre quedará Defensores de La Esperanza. El resumen de la doble fecha disputada entre el domingo y el jueves pasado fue el siguiente: RESULTADOS FECHA 19 (jugada el domingo 4): Defensores de La Esperanza 1-1 Deportivo San Felipe; La Josefa 0-0 Mega Juniors; Atlético Las Praderas 0-2 Real San Jacinto; Desamparados 2-4 Leones Azules; Juventud Unida 5-3 El Junior; y Otamendi FC 0-4 Atlético Las Campanas. Libre: Lechuga FC. RESULTADOS FECHA 18 (disputada entre martes y jueves): Atlético Las Campanas 4-1 Desamparados; Real San Jacinto 2-0 Juventud Unida; Otamendi FC 1-1 Defensores de La Esperanza; Leones Azules 2-0 Mega Juniors; Lechuga FC 1-5 Deportivo San Felipe; y La Josefa 3-2 Atlético Las Praderas. Libre: El Junior. POSICIONES: 1) Atlético Las Campanas, 48 puntos (18 PJ); 2) La Josefa, 40 puntos (17 PJ); 3) Defensores de La Esperanza, 35 puntos (18 PJ); 4) Real San Jacinto, 34 puntos (17 PJ); 5) Deportivo San Felipe, 30 puntos (17 PJ); 6) Mega Juniors, 28 puntos (18 PJ); 7) Leones Azules, 23 puntos (18 PJ); 8) Otamendi, 20 puntos (17 PJ); 9) Atlético Las Praderas, 20 puntos (18 PJ); 10) Lechuga FC, 13 puntos (17 PJ); 11) Juventud Unida, 12 puntos (18 PJ); 12) El Junior, 10 puntos (17 PJ); 13) Desamparados, 4 puntos (18 PJ).

